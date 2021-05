Comunitatea șoferilor români de camioane care fac transporturi internaționale este zguduită de două incidente violente care s-au petrecut zilele acestea, însă pentru ei, din păcate, nu sunt evenimente excepționale, ci aproape o obișnuință. Șoferii de TIR-uri se confruntă adesea cu pericole care nu țin de trafic, ci de jafuri, de nesiguranță. Perioadele când ar trebui să se odihnească sunt, de fapt, momente de risc maxim. Cel mai rău este, însă, că nu au cui să ceară ajutor - autoritățile nu intervin și, din păcate, nu există nici solidaritate de breaslă, a povestit la Digi24 Cosmin Vicențiu, șofer de camion care efectuează rute ce trec adesea prin Franța către Marea Britanie.

Un șofer român de TIR a fost înjunghiat mortal de un atacator necunoscut pe o autostradă din Franța. S-a întâmplat într-o parcare din nordul țării, iar Procuratura din Amiens a anunțat deschiderea unei anchete. Sunt puține detalii privind crima. Tot ceea ce se știe este că bărbatul călătorea împreună cu soția lui, iar la un moment dat a auzit un zgomot. A coborât din autocamion și câteva minute mai târziu, soția l-a găsit plin de sânge. Fusese înjunghiat de mai multe ori și toate eforturile medicilor de a-l resuscita au fost în zadar.

Un alt incident în care viața șoferilor de TIR-uri a fost pusă în pericol a avut loc tot în Franța. Peste 100 de migranţi înarmaţi cu pietre au blocat traficul de pe şoseaua de centură care duce către portul Calais. Aceștia au încercat să se urce în camioane, pentru a ajunge în Marea Britanie. În imaginile filmate de un român se observă că migranţii încearcă să oprească TIR-urile amenințându-i pe şoferi cu pietre. Scenele teribile au fost surprinse pe ruta Calais-Dover, traseu folosit adesea de imigranţii ilegali care îşi doresc să ajungă în Marea Brianie.

Imigranții încearcă cu disperare să ajungă în camioane

Scenele cu imigranți care blochează autostrăzi și încearcă să intre în camioane ca să treacă în Anglia sunt zilnice, a povestit luni seara, la Digi24, Cosmin Vicențiu, șofer de TIR, care spune că s-a confruntat și el cu astfel de incidente.

„Chiar ultima dată când am fost, autoritățile din Franța au găsit trei imigranți la mine în camion. Nu am idee cum au urcat, nu am idee unde au urcat, la control mi i-au găsit. Și spre norocul meu, i-au găsit autoritățile franceze, pentru că altfel, dacă mi-i găseau cei din Anglia, riscam o amendă destul de mare, de aproximativ 4.000 de lire pentru fiecare imigrant”, a explicat Cosmin Vicențiu.

„Câinii de obicei îi depistează. Înainte să urci pe tren, este un control și acolo îi depistează de fiecare dată”, a detaliat românul.

El spune că acțiunile violente ale imigranților au drept scop să blocheze TIR-urile și să urce în remorcă, să urce oriunde, numai să treacă în Anglia. Nu jefuiesc, ci doar încearcă să urce în camion, în remorcă, să se ascundă și să treacă dincolo, pe insulă.

Românul spune că deși aceasta a devenit o practică, autoritățile nu fac nimic. „Suntem singuri, nu ne protejează în niciun fel, dacă încercăm noi să ne protejăm de ei, chiar riscăm să fim arestați, amendați. Pentru că ei îi prind și după aceea le dau drumul puțin mai încolo, că au un lagăr, o chestie, la Calais, și le dă drumul și cu asta, basta. Îi dă jos din camion și nu le fac absolut nimic”, a povestit Cosmin Vicențiu.

El spune că nu s-a confruntat cu imigranți violenți, dar a încercat să-i evite cât de mult posibil. „Chiar am oprit și la 300 de kilometri de tren și tot i-au găsit, nu am idee cum”, a relatat șoferul de camion.

Jafurile în parcările de TIR-uri sunt la ordinea zilei. Poliția: „Descurcați-vă!”

Pe de altă parte, în legătură cu românul înjunghiat mortal în Franța, chiar în fața soției, Cosmin Vicențiu spune că aici este vorba probabil de hoți, pentru că jafurile sunt la ordinea zilei, în fiecare noapte sunt jafuri în parcările de camioane. „Încearcă să fure marfa, motorina, orice din camion fură. Taie prelata, orice. Nu contează parcarea, poate să fie o parcare plătită, păzită, cu camere, oricum jafurile sunt peste tot, nu contează unde”, a povestit românul.

„Problema este că autoritățile nu fac nimic, poliția franceză - și nu numai în Franța, și în Germania, Spania, peste tot - poliția pur și simplu nu face nimic. De exemplu, dacă mie îmi fură ceva din camion sau îmi fură motorina și sun la Poliție, ori vin, dar vin peste două-trei ore, durează foarte mult, asta în cazul în care vin, sau chiar nu vin, pur și simplu nu ne bagă în seamă. Dacă vin, îți fac un proces-verbal și aia a fost! Descurcați-vă! Poliția nu face nimic pentru șoferii de camion”, acuză șoferul român.

Cosmin Vicențiu spune că personal nu a încercat să contacteze, pentru a solicita ajutor, reprezentanțele diplomatice ale României, dar are o altă cunoștință, un coleg, care a încercat și nu a răspuns nimeni.

„De obicei, se rămâne cu paguba la camioane sau dacă e vorba de marfă, este asigurarea și mergem mai departe. Oricum, în fiecare noapte sunt furturi”, susține Cosmin Vicențiu.

El recunoaște că, pe de altă parte, nu prea există nici solidaritate de breaslă. „Între colegi, nu prea există unitate între noi, dacă cuiva îi fură ceva din camion, nu coboară nimeni, niciun coleg, nu coboară nimeni ca să te ajute sau ca să facă ceva. Suntem fiecare pe cont propriu. Toată lumea evită să se bage”, a povestit Cosmin Vicențiu.

