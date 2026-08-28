Amenințați și jigniți de populiștii din Marea Britanie, românii primesc aprecieri de la primarul Londrei. Acesta le transmite un mesaj prin intermediul Digi24, după ce un candidat populist a susținut că „cerșetori români” contribuie la criminalitatea din Londra. Sadiq Khan spune că românii sunt „iubiți, doriți și apreciați” la Londra.

„Oxford Street ar trebui să fie o stradă pe care să o invidieze întreaga lume. Îmi amintesc că veneam aici în tinerețe. Uitați-vă însă cum arată acum. Strada e plină de magazine de țigări electronice, de cerșetori români și a devenit una dintre zonele cu probleme mari de criminalitate”, spune Laila Cunningham.

Ea este candidata partidului populist al lui Nigel Farage - Reform UK, la Primăria Londrei în viitoarele alegeri din 2028. În mesajul filmat pe una dintre cele mai cunoscute străzi ale capitalei britanice, ea pune cerșetorii români și creșterea criminalității în aceeași propoziție. Declarațiile ei au provocat imediat nemulțumirea românilor din Marea Britanie, furioși pe stigmatizarea din discursul politic.



„Totul este o retorică politică, iar românii sunt sacul lor de box electoral, așa numim noi. Acum există o candidată la primăria Londrei, o doamnă de la Reform, care nu evită nicio ocazie să generalizeze criminalitatea și să o boteze „sunt români”, explică Ștefania Banu, președinte asociație RoConect.

Efectele sunt resimțite chiar și printre românii tineri, care au crescut în Marea Britanie.

Student jignit în prima zi de facultate

„ I s-a întâmplat fiului meu, care are 19 ani, și a mers la facultate în primul an. În campus, în prima zi, cineva i-a spus, într-o facultate foarte bună, de prestigiu, cineva i-a spus: A, voi, românii, am auzit că mâncați lebede și trăiți în caravane”, povestește Ștefania Banu.

Reprezentanții comunității de români au primit public o reacție și din partea primarului Londrei. Într-un răspuns transmis exclusiv Digi24, primarul Londrei spune că românii au o contribuție importantă în dezvoltarea orașului. Primarul Londrei transmite românilor că sunt „iubiți, doriți și apreciați” în capitala britanică. Sadiq Khan condamnă ura și intoleranța, și amintește că administrația sa a investit 17 milioane de lire sterline pentru combaterea acestora și pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor motivate de ură.

Mesajul primarului Londrei pentru români „Comunitatea românească din Londra are o contribuție importantă la orașul nostru, iar primarul transmite clar că românii din Londra sunt iubiți, doriți și apreciați în capitală. Ura nu își are absolut deloc locul în Londra, iar Sadiq a investit o sumă record de 17 milioane de lire sterline, mai mult decât oricare alt primar al Londrei, pentru a sprijini organizațiile comunitare locale să combată ura și intoleranța și pentru a finanța serviciile destinate victimelor infracțiunilor motivate de ură.” sursa: Primăria Londrei

„Diplomația română e mută, nu reacționează niciodată”

De cealaltă parte, reprezentanții românilor așteaptă o reacție mai fermă din partea autorităților de la București.

„Politicienii români contribuie negativ prin faptul că nu intervin și că nu iau măsuri. E o discuție largă aici și am să fiu francă și pentru că vorbim... Politicienii vin și pleacă, noi tot aici rămânem. Inclusiv domnul Simion, în opinia noastră, este o greșeală că el se afișează cu acest partid și cu Tommi Robinson care este foarte vocal împotriva migranților, când ai cea mai mare diasporă, este aici, în Anglia. Și, atunci, asta nouă ni se par niște greșeli pe care iată că nimeni nu le taxează, nimeni nu răspunde pentru ele. Practic, el se aliniază cu cel care este bully-ul poporului român, asta este realitatea, poporului român din UK.

Pe viitor, dacă va ieși acest partid suntem îngrijorați. În sensul că nu vedem pași din partea lor în a onora aportul românilor. Ok, vreți să îi scoateți în evidență pe cei... partea negativă, faceți-o, dar sunt 90% sau 95% cei care contribuie și dezechilibrul e foarte grav.

Însă diplomația română e mută, nu reacționează niciodată. Ne-am dori ca domnul președinte măcar să trimită niște diplomați care să onoreze românii din afara României și, măcar instituțional, să iasă să spună «nu e ok ce faceți, cum vorbiți cu poporul nostru»”, și atunci sunt convinsă că s-ar mai modera atacurile”, spune Ștefania Banu.

Editor : Liviu Cojan