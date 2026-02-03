Live TV

Crater uriaș în asfalt pe DN 56A Drobeta-Turnu Severin - Calafat. Se circulă cu restricții

Data publicării:
crater
Crater uriaș în asfalt pe DN 56A Drobeta-Turnu Severin - Calafat. Se circulă cu restricții. Foto: DRDP Craiova

Pericol pe un drum național din Mehedinți. Un crater uriaș a apărut în asfalt pe șoseaua dintre Calafat și Drobeta-Turnu Severin. În zonă, se circulă cu restricții.

Drumul Naţional 56A Drobeta-Turnu Severin - Calafat s-a surpat în zona dealului Stârmina, formând un crater pe sensul de mers Şimian-Calafat, motiv pentru care în zonă sunt restricţii de circulaţie.

Potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, circulaţia rutieră se va desfăşura dirijat de semafoare electrice.

"Atenţie, restricţii de circulaţie pe dealul Stârmina! Din cauza cedării sistemului rutier pe DN 56A, km 64+100, dealul Stârmina, se impune restricţionarea circulaţiei rutiere pe sensul de mers Şimian-Calafat", informează DRP Craiova pe pagina de Facebook.

Editor : A.P.

