Alertă în Câmpina: șoseaua surpată după alunecarea de teren s-a prăbușit. Trafic complet blocat

O porțiune din drumul județean 101R, care traversează cartierul Câmpinița din municipiul Câmpina, s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri, după ce marți fusese afectată de o alunecare de teren. Tronsonul era deja închis circulației rutiere, au anunțat autoritățile locale.

Primăria Câmpina a transmis miercuri dimineață că o porțiune din prima bandă de circulație a bulevardului Carol I – DJ 101R s-a prăbușit în cursul nopții, „confirmând gravitatea situației și riscul major existent în zonă”.

Autoritățile locale reamintesc că drumul este închis complet, pe ambele sensuri de mers, încă de marți seară. Circulația este interzisă atât dinspre municipiul Câmpina către comuna Cornu, cât și dinspre comuna Cornu către municipiul Câmpina.

„Accesul rutier în municipiul Câmpina se realizează exclusiv pe ruta alternativă dinspre comuna Bănești”, precizează municipalitatea.

Reprezentanții Primăriei solicită populației să respecte restricțiile impuse și semnalizarea rutieră din zonă, subliniind riscurile majore existente în perimetrul afectat.

Marți seară, autoritățile locale anunțaseră că o porțiune din drumul județean 101R a fost afectată de o alunecare de teren, iar tronsonul a fost închis preventiv pentru siguranța cetățenilor.

