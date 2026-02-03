Live TV

Foto: Gettyimages

Avocatul Poporului a anunțat marți că atacat la Curte Constituțională ordonanța de urgență care a eliminat plata primei zile de concediu medical.

În motivarea sesizării, Avocatul Poporului arată că, întrucât plata contribuției de asigurări sociale de sănătate este obligatorie și conferă persoanei calitatea de asigurat, iar Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate este constituit tocmai pentru a proteja asigurații în caz de boală, rezultă ca statul, prin mecanismele sale legale și instituționale, are obligația de a asigura plata prestațiilor aferente acestei protecții, inclusiv a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, ca expresie a dreptului asiguratului la beneficii corespunzătoare contributiei achitate.

Textul sesizării Avocatului Poporului poate fi citit integral aici:

Exc-art-II-OUG-91-2025

Avocatul Poporului mai consideră că, deși CCR apreciază că statul are libertatea de a stabili modul de acordare, baza de calcul, cuantumul și durata acordării indemnizațiilor de incapacitate temporară de boală, „opțiunea legislativă nu trebuie să golească de conținut dreptul constituțional protejat și să nu aducă atingere substanței sale esențiale”.

„Or, prin neplata indemnizației de incapacitate temporară de boală corespunzătoare primei zile de concediu medical, exercițiul dreptului constituțional de asigurări sociale de sănătate este atins în însăși substanța sa”, mai argumentează Avocatul Poporului.

