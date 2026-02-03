George Purcaru, vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat marți la Digi24 că tot mai mulți profesori sunt dispuși să recurgă la o grevă generală, în contextul nemulțumirilor generate de măsurile de austeritate și de modificările aduse prin „legea Bolojan”.

George Purcaru a explicat că presiunea asupra sistemului de educație a crescut semnificativ în ultimele luni, iar dascălii sunt „tot mai hotărâți să protesteze până la capăt”, dacă Guvernul nu modifică legislația contestată.

Ce reclamă profesorii

Potrivit liderului sindical, problemele au început odată cu intrarea în vigoare a Legii 141/2025: „Revendicările sunt aceleași pe care le-am avut încă din vara anului 2025, când Legea 141, legea Bolojan a fost implementată. Și aici vorbim despre majorarea normei didactice în 2-4 ore, ceea ce înseamnă, de fapt, și de drept, un salariu diminuat, mascat, între 10 și 25%”.

Acesta mai atrage atenția și asupra altor măsuri cu impact direct asupra calității educației:

comasarea claselor și a unităților școlare;

creșterea numărului de elevi la clasă;

obligații suplimentare pentru profesorii cu funcții de conducere;

întârzieri sau lipsa acordării burselor pentru elevi și studenți.

Referitor la burse, Purcaru a avertizat că lipsa acordării lor „nu face altceva decât să îngroașe procentul celor care abandonează școala, dar și procentul celor care sunt în analfabetism funcțional”.

Când ar putea avea loc greva generală din Educație

Liderul FSLI spune că profesorii iau în calcul două perioade pentru o eventuală grevă: luna martie, perioada simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat sau finalul anului școlar, așa cum s-a întâmplat în 2023.

„Vom avea două referendumuri în rândul colegilor noștri, odată pentru luna martie, când vorbim și despre perioada simulărilor la Evaluare Națională și Bacalaureat, dar și în finalul anului școlar, așa cum am avut, spre exemplu, în anul 2023. Asta dacă până atunci nu sunt rezolvate revendicările noastre, și anume modificarea sau, mai corect pus, abrogarea măsurilor pentru Educație, măsuri luate prin legea 141”, a declarat Purcaru.

Întrebat dacă simulările și examenele din vară ar putea fi compromise, Purcaru a răspuns că depinde de Guvern: „La această la această oră este prea devreme să ne pronunțăm dacă vor fi sau nu, dar aici nu mai depinde de noi, depinde de de guvern. Au posibilitatea să modifice, nu să vină, așa cum am aflat pe surse, așa cum ne prezintă premierul în continuare, cu tăieri, mai ales în Educație, pentru că până la acest moment doar Educația a fost afectată de tăieri și de austeritate și consecințele sunt foarte grave, nu doar asupra cadrelor didactice, asupra lucrătorilor din din educație, cât mai ales asupra elevilor”.

