Adolescent reţinut de poliţişti, după ce a atacat cu un cuțit un alt băiat aflat într-o staţie de autobuz din Cluj-Napoca

Foto: Captură Digi24

Un minor în vârstă de 17 ani a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, după ce l-a bătut pe un alt adolescent pe care l-a înţepat cu un cuţit în mână, în timp ce se aflau într-o staţie de autobuz din Cluj-Napoca. În urma agresiunii, victima a fost rănită, având nevoie de îngrijiri medicale.

În 2 februarie, poliţiştii Compartimentului Investigaţii Criminale de la Secţia 1 Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus reţinerea pentru 24 de ore a unui minor de 17 ani, cercetat pentru lovire sau alte violenţe, informează IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate de News.ro, în data de 28 ianuarie, în jurul orei 18.10, în timp ce se afla în municipiul Cluj-Napoca, în staţia de autobuz Piaţa Mihai Viteazu, minorul ar fi agresat fizic un alt minor de 17 ani, împingându-l în mod repetat şi folosind, în acelaşi timp, un obiect tăietor-înţepător, cu care ar fi înţepat victima într-o mână.

În urma agresiunii, persoana vătămată a suferit leziuni, având nevoie de îngrijiri medicale.

În baza probelor administrate, tânărul de 17 ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind dus într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

