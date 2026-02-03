Live TV

Vlad Gheorghe: Bolojan susține transpunerea referendumului din București, dar Parlamentul trebuie convins

Vlad Gheorghe. Inquam Photos / George Călin
Acuzații de blocaj politic în Consiliul General Avertisment privind consecințele întârzierii reformelor

Consilierul onorific al prim-ministrului Vlad Gheorghe a declarat, marţi, că premierul Ilie Bolojan este convins privind necesitatea transpunerii în lege a referendumului local de la Bucureşti, dar trebuie convins şi Parlamentul referitor la acest aspect.

„Este parte din atribuţiile mele să ridic înapoi acest subiect, atât în atenţia publică, cât şi pe ordinea de zi a diverselor instituţii care pot să schimbe ceva. O să fac şi amendamente la acel proiect - nişte amendamente pe care le aveam oricum deja pregătite din timpul campaniei electorale. Voi împinge acest subiect şi voi spune de câte ori voi putea, să audă toată lumea, că, până nu facem cu adevărat această reorganizare a statului, această eficientizare a statului, nu facem decât să ne păcălim noi pe noi şi facem un mare cadou extremiştilor pentru 2028. (...) Premierul Bolojan eu spun că este convins (că referendumul trebuie transpus în lege). Nu trebuie convins de aşa ceva. Numai că legea e în Parlament, iar premierul la Guvern. Deci trebuie convins Parlamentul - acolo e job-ul meu. Pentru că domnul premier e 100% convins”, a afirmat Gheorghe, pentru RFI România, scrie Agerpres.

El a amintit că în ultima şedinţă a Consiliului General al Capitalei au fost respinse mai multe proiecte propuse de primarul general Ciprian Ciucu. Partidele care au votat împotriva auditării STB şi Termoenergetica şi au refuzat proiectele privind închiderea unor instituţii „absolut inutile” au demonstrat că nu doresc o schimbare la nivelul administraţiei locale, a completat Vlad Gheorghe.

Acuzații de blocaj politic în Consiliul General

Votul din Consiliul General cred că a arătat exact cine cu cine ţine şi ce îşi doreşte fiecare. Iar dacă PSD îşi doreşte în continuare să căpuşeze bugetele - fie al Capitalei, fie bugetul naţional - nu cred că este un partener loial de discuţii. (...) Blocajul este opţiunea PSD. Dacă cineva blochează, ei sunt, în mod evident. Nu poţi să le schimbi această opţiune, dacă ei rămân în această logică (...) în care sunt foarte supăraţi că au pierdut alegerile. În acelaşi timp, există posibilitatea unei majorităţi fără PSD, un lucru care eu cred că se construieşte acum. Fac şi pe această cale un apel la toţi ceilalţi consilieri din CGMB să înţeleagă că nu e în regulă să ţină oraşul captiv”, a susţinut consilierul onorific al premierului.

În opinia sa, lipsa de susţinere a PSD pentru reformele propuse de prim-ministru va funcţiona ca „un bumerang electoral”, deoarece va alimenta un narativ „extrem de periculos” conform căruia Guvernul nu poate face schimbările necesare.

Avertisment privind consecințele întârzierii reformelor

„Avem aproximativ opt luni de când avem aceeaşi discuţie cu această reformă, cu această reducere de cheltuieli în zona publică. Cred că, dacă nu luăm taurul de coarne şi nu schimbăm odată lucrurile şi mai stăm să mai discutăm cu PSD, şansele sunt scăzute. Şi dacă şansele reformei sunt scăzute, şansele şi pentru noi de a ne reveni ca ţară sunt la fel de scăzute. Deci, eu sunt adeptul unei mişcări - mai ales acum, după opt luni de când discutăm chestia asta - unei mişcări mai rapide în perioada care urmează”, a transmis Vlad Gheorghe.

În noiembrie 2024, la referendumul iniţiat de fostul primar general Nicuşor Dan, bucureştenii au fost de acord ca CGMB să aprobe modul în care se repartizează impozitele pe venit şi taxele şi impozitele locale între municipalitate şi primăriile de sector.

