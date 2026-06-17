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Cursă contra cronometru pe A7 pentru banii din PNRR. „Una dintre cele mai importante bătălii pentru infrastructura rutieră”

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autostrada a7
Foto: Horaţiu Cosma/ Facebook
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Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Horaţiu Cosma atrage atenţia că România mai are la dispoziţie doar trei luni, adică până la 31 august, pentru a finaliza Autostrada Moldovei A7, în caz contrar va pierde banii din PNRR.

Constructorul român UMB a mobilizat la viaductul de la Cleja, punctul critic al lucrărilor de pe lotul 3 Răcăciuni-Bacău, la acest moment, peste 400 de oameni, zeci de macarale, numeroase seturi de cofraje şi zeci de cife care aduc zilnic sute de metri cubi de beton.

Ministerul Transporturilor a optimizat circuitul de plăţi, facturile constructorului fiind plătite în cel mult 10 zile de la emitere.

„În următoarele trei luni se joacă una dintre cele mai importante „bătălii” pentru infrastructura rutieră a României. Pe sectorul de 22 de kilometri al Autostrăzii Moldovei A7 dintre Răcăciuni şi Bacău, fiecare zi contează. Vara aceasta, toate drumurile duc la Cleja. Aici se află punctul critic al întregului lot: viaductul de peste 1,2 kilometri lungime, cu pile ce depăşesc 20 de metri înălţime. La această structură impresionantă vom afla, pe 31 august, răspunsul la întrebarea care ne preocupă pe toţi: Va reuşi România să atragă integral finanţarea nerambursabilă din PNRR pentru Autostrada Moldovei? Facem tot ceea ce este omeneşte posibil pentru ca răspunsul să fie DA”, spune Horaţiu Cosma într-o postare pe Facebook.

„În doar două luni şi jumătate trebuie finalizate ultimele picioare ale podului, montate aproximativ 150 de grinzi, instalat tablierul metalic, predalele, realizată armarea şi suprabetonarea plăcii, hidroizolaţia, asfaltul, parapetele, iluminatul, rosturile de dilataţie şi marcajele rutiere. Este o provocare monumentală", mai spune Cosma.

Terminarea lucrărilor la timp este o mare provocare şi pentru autorităţi, recunoaşte oficialul.

„Din partea Ministerului Transporturilor am optimizat circuitul de plăţi, astfel încât facturile constructorului să fie plătite în cel mult 10 zile de la emitere, mult sub termenul contractual de 60 de zile. Constructorul trebuie să aibă toate resursele necesare pentru a menţine ritmul actual", susţine Cosma.

Autostrada Moldovei nu mai este doar un proiect pe hârtie, cu fiecare zi ce trece, ea devine realitatea pe care milioane de români o aşteaptă de decenii: „o infrastructură modernă, care aduce dezvoltare, siguranţă, confort şi şansa unui trai mai bun, acasă, în România", menţionează oficialul din MTI.

Editor : M.B.

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