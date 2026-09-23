Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună (CURS)

Posibilitatea organizării alegerilor anticipate împarte opinia publică în două tabere egale, este principala concluzie care reiese din ultimul sondaj CURS, publicat pentru luna septembrie. În plan național, 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce, în plan electoral, singurul partid care a crescut în preferința românilor este PSD (cu 1%), în timp ce USR și PNL au scăzut (cu 2% fiecare).

Sondajul CURS a fost realizat între 16-22 septembrie pe un eșantion de 1.100 de respondenți. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Din acest sondaj reiese că aproape opt din zece români (79%) consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 15% consideră că țara merge într-o direcție bună.

„Rezultatele indică menținerea unui nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației. Diferența dintre evaluările negative și cele pozitive este una semnificativă, proporția ridicată a celor nemulțumiți arată că evaluarea negativă a direcției țării este larg răspândită în rândul populației”, potrivit CURS.

AUR, pe primul loc în sondaje

Un alt aspect care reiese din ultimul sondaj CURS ține de intenția de vot în cazul în care duminică ar avea loc alegeri parlamentare.

AUR s-ar situa pe primul loc, cu 34%, urmat de PSD cu 25% și PNL cu 18%. Din acest sondaj mai reiese că USR este cotat la 8%, iar UDMR este cotat la 5%.

Alte partide care nu ar atinge pragul de 5%, dar au peste 1%, sunt SOS România (3%), Partidul Naționalist Reformarea României - Piedone, Acțiunea Conservatoare și SENS (fiecare cu 2%).

PSD a crescut față de sondajul CURS din august cu 1%, în timp ce PNL și USR au scăzut cu 2%. AUR a rămas stabil, la 34%.

Egalitate în cazul anticipatelor

„Posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate împarte opinia publică în două tabere egale. 36% dintre respondenți consideră că actuala criză politică ar trebui rezolvată cu siguranță prin organizarea de alegeri anticipate, iar 11% sunt mai degrabă de acord cu această variantă”, mai arată CURS.

Însă 26% sunt mai degrabă împotriva organizării alegerilor anticipate, în timp ce 21% se declară cu siguranță împotriva organizării alegerilor anticipate.

Potrivit CURS, ponderea celor care resping această soluție, dar și a celor care acceptă soluția anticipatelor, este egală, la 47%.

Editor : M.G.