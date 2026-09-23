Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade

Un dom de căldură masiv revine în mod spectaculos în Europa spre finalul lunii septembrie, aducând o perioadă neobișnuit de caldă ce se va extinde până la începutul lunii octombrie. Temperaturile vor fi cu 8 până la 14 grade Celsius mai mari decât media lunii octombrie, iar în unele țări vor fi înregistrate maxime de 40 de grade.

Un val de aer cald, tropical, dinspre sud va ajunge adânc în interiorul continentului european, aducând temperaturi de vară. Vor fi afectate cu precădere Europa de Vest și Centrală, potrivit Severe Weather Europe.

Domul de căldură funcționează ca un capac pus pe o oală. Meteorologii vorbesc despre o zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată care persistă deasupra unei regiuni, iar aerul cald este menținut în apropierea solului, aducând adesea recorduri de temperatură. Fenomenul poate dura câteva zile sau câteva săptămâni.

Căldura excesivă din domurile de căldură poate afecta semnificativ sănătatea umană și poate fi periculoasă pentru populațiile deosebit de vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, copiii și cei cu afecțiuni preexistente care pot fi agravate de căldura extremă.

Din cauza expunerii prelungite la temperaturi ridicate, muncitorii din construcții, fermierii și alți angajați care petrec ore lungi în aer liber se confruntă cu un risc crescut de îmbolnăviri cauzate de căldură.

Umiditatea ridicată din timpul unui val de căldură poate afecta, de asemenea, în mod semnificativ organismul.

Când masa de aer are o temperatură de aproximativ 35 de grade Celsius, o umiditate sub 60% este mult mai puțin solicitantă decât o umiditate de peste 80%. Astfel, temperatura resimțită ar fi aproape de 50 de grade Celsius. Valurile de căldură au fost, de asemenea, asociate cu rate crescute de atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale și afecțiuni respiratorii.

Imaginea meteorologică generală peste continentul european și Oceanul Atlantic din această săptămână arată o undă puternică care se dezvoltă peste Atlanticul de Nord, cu o creastă în altitudine extinzându-se treptat în Europa de Vest și Centrală și continuându-și înaintarea în ultima săptămână din septembrie. Un nou dom de căldură persistent se va dezvolta și va domina continentul până la sfârșitul lunii. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Spania, Portugalia și Franța.

Pe măsură ce domul de căldură se intensifică treptat, valul de căldură de la suprafață va aduce cele mai ridicate temperaturi din Spania și Portugalia până în sudul și centrul Franței pe parcursul acestei săptămâni și în weekendul următor. Temperaturile la doi metri de la sol vor fi cu aproximativ 10 până la 14 grade peste valorile termice normale pe termen lung pentru sfârșitul lunii septembrie.

Frontul atmosferic va aduce de asemenea o umiditate ridicată în vestul Marii Britanii. Aceasta înseamnă că se vor dezvolta acumulări mari de precipitații din vestul Irlandei până în Scoția și sud-vestul Norvegiei.

Masa de aer cald intensă asociată cu domul de căldură de la sfârșitul lunii septembrie va menține temperaturile extrem de ridicate în Peninsula Iberică, extinzându-se treptat spre sud-vestul Franței la sfârșitul acestei săptămâni. Maximele vor depăși 35 de grade în centrul și sudul Spaniei și Portugaliei, cu o masă de aer extrem de uscată. În centrul și nord-estul Spaniei, temperaturile vor urca spre 30–35 de grade.

Temperaturile ar putea atinge pragul de 40 de grade de joi până sâmbătă.

Pe măsură ce domul de căldură se extinde în altitudine, masa de aer mai cald se va răspândi din nou peste cea mai mare parte a Franței și se va intensifica. Cele mai mari temperaturi vor fi în sudul și centrul Franței, 34-36 de grade, în timp ce nordul Franței și Benelux ar trebui să înregistreze temperaturi de 30 de grade.

Deși temperaturile nu vor fi deosebit de ridicate în extremitatea vestică a Europei, maximele diurne vor urca spre 24-27 de grade de joi până sâmbătă, ceea ce este destul de ridicat pentru sfârșitul lunii septembrie. Cel mai cald va fi în centrul și sudul Angliei.

De sâmbătă până la începutul săptămânii viitoare, masa de aer cald se va deplasa din Franța către Benelux și Germania, avansând treptat spre nord-est, către Polonia și regiunea Baltică. Temperaturile vor reveni la 25-29 de grade, unele zone apropiindu-se de 30 de grade în vestul, centrul și nordul Germaniei.

De sâmbătă până la începutul săptămânii viitoare, masa de aer cald va rămâne peste Mediterana, avansând treptat spre nord, în Europa Centrală și Peninsula Balcanică. Temperaturile vor reveni la 27-29 de grade, unele zone atingând 30 de grade în nordul Italiei.

Prognozele pe termen mai lung arată că tiparul de la sfârșitul lunii septembrie va continua și la începutul lunii octombrie.

Editor : M.B.