Șoferii ar putea circula pe A3 între Poarta Sălajului - Nădăşelu cu 3 luni mai devreme. Se va putea ajunge la Târgu Mureș pe autostradă

Asociaţia Pro Infrastructură apreciază că, în luna decembrie, s-ar putea circula pe toţi cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului şi Nădăşelu, astfel încât se va putea ajunge pe autostradă până la Târgu Mureş.

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„După inaugurarea lotului Zimbor-Poarta Sălajului în 11 august, tragem nădejde că turcii de la Ozaltin pot să finalizeze devierile de la Topa Mică şi Nădăşelu cel mai târziu în decembrie, cu 3 luni înainte de termen. Şoferii vor putea circula atunci pe toţi cei 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului şi Nădăşelu şi mai departe pe Autostrada A3 până la Târgu Mureş, peste 155 kilometri”, au transmis reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastrctură, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestora, conform termenelor iniţiale, lotul Zimbor-Nădăşelu ar fi trebuit să fie gata în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024, dacă se iau în calcul disputele tehnice şi dificultăţile din teren.

„Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere, chiar dacă ţinem cont de problemele cu alunecările masive cât şi de bâlbele şi indeciziile oficialilor CNAIR prin care am pierdut un an de zile. UMB încă lucrează punctual pe şi în afara aliniamentului autostrăzii. Turcii execută zonele cu viaductele de la Topa Mică şi Nădăşelu. Acesta este şi punctul critic în care stă deschiderea: se instalează ultimele grinzi, iar structura cantilever este gata”, a mai transmis asociaţia.

Contractul de pe Nădăşelu-Zimbor va împlini în curând 6 ani de existenţă, fiind semnat cu UMB în 28.12.2020, şi prevede 12 luni de proiectare plus încă 24 de execuţie. A primit ordinul de începere în 25.01.2021 autorizaţiile de construire în mai multe etape în decursul anului 2021.

Contractul aferent devierilor de traseu de la Nădăşelu şi Topa Mică a fost semnat cu Ozaltin în 05.06.2024 şi prevede 9 luni de proiectare şi 18 de execuţie. Ordinul de începere aferent lucrărilor a fost dat în 04.08.2025, iar autorizaţiile de construire au fost emise în 11.07.2025 şi 01.09.2025. Aşadar, termenul de finalizare este martie 2027.

Editor : A.C.