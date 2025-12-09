Live TV

12 agenţi FBI spun că au fost concediaţi pentru că au evitat confruntarea cu protestatarii în timpul manifestaţiilor din 2020

Juneteenth Celebrated In Cities Across America
Protest Black Lives Matter. Foto: Getty Images

Doisprezece agenţi FBI susţin într-un proces intentat luni că au fost concediaţi în mod expeditiv pentru că s-au lăsat în genunchi pentru a evita confruntarea în timpul protestelor din 2020 care au urmat morţii afro-americanului George Floyd.

Agenţii - nouă femei şi trei bărbaţi ale căror nume nu au fost făcute publice - declară în plângerea lor că au primit o scrisoare identică în septembrie de la directorul FBI, Kash Patel, prin care erau informaţi despre concedierea lor imediată din cauza „conduitei lor neprofesioniste şi a lipsei de imparţialitate" în îndeplinirea misiunii lor.

Confruntaţi de o mulţime parţial ostilă la Washington pe 4 iunie 2020, în mijlocul tensiunii extreme care a urmat morţii lui George Floyd, care a fost asfixiat de un ofiţer de poliţie alb în Minneapolis (nordul SUA), ei au ales să pună un genunchi pe pământ pentru a dezamorsa o potenţială confruntare violentă, conform textului.

Această „decizie tactică" a împiedicat o confruntare şi a fost ulterior aprobată de superiorii lor de la acea vreme, adaugă ei, acuzând administraţia Trump că „doreşte să rescrie istoria cinci ani mai târziu". Aceste evenimente au avut loc în timpul primului mandat al preşedintelui american.

Kash Patel, acuzat de criticii săi că a efectuat o „epurare" în cadrul FBI în numele lui Donald Trump, se confruntă în prezent cu mai multe procese intentate de agenţi pe care i-a concediat.

În septembrie, trei oficiali superiori ai FBI, inclusiv Brian Driscoll, director interimar înainte de numirea sa, l-au acuzat într-o plângere că a „politizat" poliţia federală pentru a le face pe plac superiorilor, inclusiv preşedintelui.

Aceştia spun că au fost sancţionaţi disciplinar pentru „refuzul de a politiza FBI", în special prin opoziţia faţă de concedierea agenţilor a căror singură vină era că erau consideraţi insuficient aliniaţi cu priorităţile noii administraţii sau denunţaţi public de baza de fideli ai lui Donald Trump.

În noiembrie, un fost angajat FBI a atribuit concedierea sa unui steag LGBT+ plasat pe biroul său.

Editor : M.B.

