Absolvent de medicină la 70 de ani. Toată lumea credea că era profesorul

Toată lumea credea că el este profesorul. Dar bărbatul în vârstă, cu părul cărunt, era un student la medicină, la fel ca restul clasei. Pare un subiect de film, dar nu este (deocamdată). Faceți cunoștință cu Toh Hong Keng, scrie CNN.

„Familia și prietenii mei au fost surprinși la început. Câțiva dintre prietenii mei au crezut că sunt nebun că vreau să studiez medicina la această vârstă”, a declarat Toh Hong Keng, un bărbat din Malaezia, pensionat.

În iulie anul acesta, la 70 de ani, Toh a devenit unul dintre cei mai vârstnici studenți din lume care au absolvit facultatea de medicină.

„Nu a fost întotdeauna ușor”, a spus proaspătul absolvent de medicină al Universității Southwestern PHINMA din Cebu, Filipine. „La 65-70 de ani, memoria, vederea, auzul și corpul meu nu mai sunt la fel de bune ca atunci când eram mai tânăr”.

Toh și-a petrecut cea mai mare parte a vieții lucrând în vânzări în domeniul tehnologiei. Dar, pentru el, pensionarea nu a adus prânzuri lungi și jocuri de golf. În schimb, în fiecare zi, timp de cinci ani, s-a scufundat în manuale de anatomie, ajutat de fișe, ochelari de citit și căni mari de cafea.

Chiar și pentru cineva cu mai multe diplome, materia nu a fost ușoară. A stat pe loc un an după ce a picat un examen de pediatrie în anul al treilea. Iar în ultimul an, a fost nevoit să efectueze un stagiu de un an în spitale publice și private, unele ture durând chiar 30 de ore. Evident că a avut colegi mult mai tineri și de nenumărate ori s-a crezut că el este profesorul.

„De fapt, de ce trebuie s-o fac? Poate ar trebui să renunț”, s-a întrebat el de mai multe ori.

Dar toți ceilalți l-au susținut de la familie la colegii care puteau să fie copiii lui.

„Sayang”

În tot acest timp, își amintește Toh, un cuvânt a devenit mantra sa. Este vorba de „Sayang” - o expresie din limba tagalog care înseamnă că „ar fi păcat să nu mergi până la capăt”. „Domnule Toh”, îi spuneau cu afecțiune colegii săi de clasă, „dacă renunți acum, va fi saying”.

În timpul celor cinci ani de studiu intensiv, Toh nu a cerut niciodată vreun tratament special și a avut determinarea de a persevera, a declarat Dr. Marvi Dulnuan-Niog, decanul facultății de medicină. „Domnul Toh este deja un om de afaceri și un profesionist desăvârșit, însă este încă foarte deschis la lucruri noi. A fost foarte pasionat și perseverent”.

Prea bătrân? Cum i-a venit ideea...

Toh a declarat că în copilărie nu a avut niciodată ambiții mari de a deveni medic. „Singurul motiv pentru care am decis să studiez medicina a fost pentru că voiam să fac ceva util”, a spus el. „Am făcut diferite cursuri. Am făcut economie, am făcut chimie, am făcut inginerie electronică - dar nu mai voiam să fac asta.”

Pentru Toh, medicina a însemnat să ia o direcție complet diferită.

„Dacă nu pot fi un medic practicant, măcar pot să am grijă de mine”, a glumit el.

După ce și-a încheiat ultima zi în lumea corporațiilor în 2019, Toh a petrecut săptămâni studiind pentru examenele de admitere și a aplicat la aproape o duzină de universități din Asia. Dar s-a chinuit să găsească un program fără limită de vârstă pentru candidați. Cele mai multe erau plafonate la 35-40 de ani.

După alte câteva examene și interviuri, Toh a obținut în cele din urmă o ofertă la Universitatea Southwestern din Cebu. O săptămână mai târziu, în 2019, și-a făcut bagajele, a găsit un mic apartament pe insulă și și-a început călătoria spre școala medicală.

Și-a încheiat primul an în Cebu, care a inclus un curs cu laboratoare clinice și învățare practică. Dar când pandemia de coronavirus a lovit în 2020, el s-a mutat înapoi în Hong Kong și a urmat toate cursurile online.

Potrivit datelor Asociației Medicale Americane, vârsta medie a studenților din primul an de medicină din Statele Unite este de 24 de ani, iar majoritatea studenților au 28 de ani când termină cursurile. Poate dura alți 10 ani pentru a deveni un medic pe deplin licențiat și practicant cu experiență de rezidențiat.



Cartea Recordurilor. Un absolvent în România

Conform Cărții Recordurilor (Ediția Singapore) Dr. Atomic Leow Chuan Tse ar putea fi cel mai în vârstă absolvent de medicină. El și-a obținut diploma de medic în 2015 de la Universitatea de Medicină și Farmacie din România, la vârsta de 66 de ani. În anul următor, el a trecut un examen de licență care îi permite să practice medicina în Europa.

Deși nu este clar dacă Toh este cea mai vârstnică persoană care a obținut vreodată o diplomă în medicină, există multe exemple de medici care continuă să profeseze la vârste înaintate.

Printre aceștia se numără Dr. Howard Tucker din Cleveland, Ohio, care s-a născut la 10 iulie 1922. El a fost recunoscut în 2021 de Guinness World Records drept cel mai vârstnic medic în activitate. Dr. Tucker tocmai a împlinit 102 ani și încă predă neurologie.

Și, dacă vorbim de neurochirurgie, să nu-l uităm pe Prof Univ Dr Leon Dănăilă, care la 91 de ani încă profesează.

O viață mai bună. Povestea lui Toh

Toh, un copil de provincie, a crescut pe plantația de cauciuc a familiei sale din Malaezia. În adolescență, el și frații săi se trezeau la 4 dimineața pentru a tăia cauciuc din copaci înainte de a merge la școală.

„În acele zile nu aveam prea multe idei despre ce sunt visele noastre. Speram doar că putem avea o viață mai bună.”

A muncit din greu la fermă și chiar mai mult la studii, ceea ce i-a adus o ofertă de a studia chimie și inginerie de control la Universitatea Bradford din Marea Britanie între 1974 și 1978. S-a întreținut lucrând cu jumătate de normă ca ospătar, făcând mai ales ture în timpul vacanțelor de vară.

S-a mutat la Londra pentru a face un masterat. Pentru a-și acoperi împrumuturile studențești, a lucrat ca gunoier în paralel cu studiile sale. Nu l-a deranjat duhoarea sau orele epuizante, după cum a spus Toh: „Se plăteau bani buni”.

Înarmat cu o etică a muncii de nezdruncinat, nu a avut probleme în a obține un loc de muncă în Malaezia și a călătorit prin Asia în diferite perioade înainte de a se stabili în Hong Kong, unde el și soția sa au crescut trei copii.

Dar chiar și după cinci ani de studiu intens, Toh nu este convins că va face pașii suplimentari necesari pentru a deveni medic practicant. Acest lucru ar necesita un stagiu de un an și mai multe studii pentru un examen de medicină.

În schimb, intenționează să lucreze ca consultant pentru compania unui prieten care se ocupă cu diagnosticarea alergiilor și imunologiei în Hong Kong.

