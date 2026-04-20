Acord de 7 miliarde de dolari pentru livrarea de nave de război între Australia și Japonia. Lista de cumpărături a Marinei australiene

Fregate clasa Mogami
Fregate clasa Mogami. Foto: Profimedia

Australia şi Japonia au semnat contractele care lansează un acord militar de aproximativ 10 miliarde de dolari australieni (7 miliarde de dolari SUA) pentru furnizarea de nave de război către Marina Regală Australiană, cea mai importantă vânzare de echipamente militare realizată de Tokyo după ridicarea interdicţiei privind exporturile de armament în 2014, transmite Reuters.

Miniştrii Apărării Richard Marles şi Shinjiro Koizumi au semnat un memorandum care reafirmă angajamentul ambelor guverne pentru implementarea cu succes a programului de livrare a navelor.

Acordul, convenit iniţial în august, marchează o etapă importantă în schimbarea strategiei de securitate a Japoniei, care încearcă să îşi consolideze parteneriatele militare dincolo de alianţa tradiţională cu Statele Unite, în contextul creşterii influenţei militare a Chinei în regiune.

Compania Mitsubishi Heavy Industries va construi trei fregate multirol modernizate din clasa Mogami pentru marina australiană, navele urmând să fie fabricate în Japonia începând cu anul 2029. Alte opt fregate vor fi construite ulterior în Australia.

Ministerul Apărării din Japonia a anunţat că cei doi miniştri au salutat finalizarea contractelor pentru fregatele de uz general şi au confirmat intenţia de a consolida cooperarea militară bilaterală.

Primele trei nave vor fi construite în Japonia, urmând ca ulterior producţia să fie transferată în Australia, la şantierul naval Henderson din apropiere de Perth, în Australia de Vest.

Fregatele sunt proiectate pentru misiuni multiple, inclusiv vânătoare de submarine, atac asupra navelor de suprafaţă şi apărare aeriană.

Australia intenţionează să utilizeze aceste nave pentru protejarea rutelor maritime comerciale strategice şi pentru apărarea accesului său nordic în oceanele Indian şi Pacific, regiuni în care prezenţa militară a Chinei este în creştere.

 

Editor : Sebastian Eduard

