Video „Acționăm asimetric pentru a contracara inamicul”. Ucraina a atacat depozite de petrol în Crimeea. Imagini cu operațiunea

Foto: Captură video Youtube

Forțele ucrainene de operațiuni speciale (SSO) au anunțat, vineri, că dronele lor de lungă distanță au lovit un depozit de petrol și facilități logistice în peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, relatează Kyiv Independent

Potrivit SSO, atacul a vizat un depozit situat în apropierea satului Hvardiiske, la doar 20 de kilometri nord de Simferopol. În urma loviturii, a fost complet distrus un rezervor RVS-400, destinat depozitării petrolului, produselor petroliere și altor lichide.

„Forțele de operațiuni speciale continuă să acționeze asimetric pentru a contracara capacitățile militare ale inamicului”, a transmis SSO printr-o postare pe Telegram, însoțită de imagini filmate cu dronele.

Administrația de ocupație rusă din Crimeea nu a reacționat la aceste afirmații, iar Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent informațiile SSO.

Forțele ucrainene susțin că dronele lor au vizat și alte câteva depozite de petrol și facilități de stocare a combustibilului din Simferopol și împrejurimi, precum și două trenuri încărcate cu produse petroliere, aflate într-un punct de încărcare-descărcare.

