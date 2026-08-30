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Anunțul făcut de preşedinta interimară a Venezuelei după acordul „istoric” cu SUA. Cât timp va fi în vigoare

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Delcy Rodriguez sustine un discurs
Delcy Rodriguez. Foto: Profimedia
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Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat sâmbătă că acordul energetic cu SUA va rămâne în vigoare timp de 25 de ani, va viza creşterea producţiei de ţiţei la 1,5 milioane de barili pe zi (bpd) şi va păstra suveranitatea ţării asupra resurselor sale naturale, relatează Reuters.

Rodriguez a salutat acordul într-un discurs ţinut târziu în noapte, calificându-l drept unul „istoric”, care va contribui la relansarea economiei şi la creşterea veniturilor guvernului, afirmând că acesta va ajuta la conturarea viitorului ţării.

Sâmbătă dimineaţă, zeci de grupuri pro-guvernamentale se adunaseră în centrul oraşului Caracas pentru a protesta faţă de prezenţa SUA în Venezuela.

„Acest proiect bilateral pe 25 de ani prevede dezvoltarea a 17 câmpuri petroliere strategice, cu un obiectiv de producţie de peste 1,5 milioane de barili pe zi”, a declarat Rodriguez la postul public de televiziune VTV, potrivit News.ro. „Această cifră se referă exclusiv la acordul bilateral dintre Venezuela şi Statele Unite”, a precizat ea

Rodriguez a adăugat că ţinta acordului de 1,5 milioane de barili pe zi este doar un obiectiv iniţial şi că planul mai amplu include, de asemenea, dezvoltarea a opt blocuri petroliere noi, ca parte a unei expansiuni mai largi a sectorului energetic al ţării.

Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri planurile Statelor Unite de a prelua controlul parţial asupra vastelor rezerve de petrol ale Venezuelei, mizând pe faptul că acum companiile americane pot contribui la revigorarea industriei energetice aflate în criză a acestei ţări sud-americane, oferind în acelaşi timp o nouă sursă de ţiţei care să ajute la scăderea preţurilor la combustibil în SUA.

Trump a oferit puţine detalii cu privire la acord, afirmând doar că SUA şi-au asigurat controlul majoritar asupra a peste 65 de miliarde de barili din rezervele dovedite de petrol ale Venezuelei printr-un parteneriat cu sectorul privat.

Venezuela deţine cele mai mari rezerve confirmate de petrol din lume, dar produce doar aproximativ 1,25 milioane de barili pe zi – mult sub potenţialul său – după ani de subinvestiţii, gestionare defectuoasă şi sancţiuni.

Rodriguez a afirmat că acordul ar putea genera venituri de aproximativ 209 miliarde de dolari pentru statul venezuelean, pe baza unui preţ de referinţă al petrolului de 65 de dolari pe baril, deşi a recunoscut că preţurile ţiţeiului ar putea fluctua.

Ea a precizat că 19 dolari din fiecare baril produs şi vândut în cadrul acestui acord vor ajunge direct în Venezuela, oferind un impuls semnificativ veniturilor guvernului.

Rodriguez a afirmat că ţara îşi păstrează „proprietatea şi suveranitatea” asupra resurselor sale naturale, „în timp ce valorifică capitalul, tehnologia şi expertiza operaţională pentru a sprijini redresarea unei industrii strategice care a fost grav afectată de sancţiuni”.

Oficialii venezueleni se pregătesc să semneze săptămâna viitoare acorduri prin care se acordă noi drepturi de explorare şi producţie petrolieră mai multor companii, inclusiv firme americane.

Două surse apropiate negocierilor au declarat vineri că Chevron se numără printre companiile care urmează să finalizeze discuţiile privind tranziţia asocierilor lor în participaţiune din Venezuela către noul cadru energetic al ţării.

Editor : A.P.

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