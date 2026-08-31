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Video Google Maps a redenumit Lacul Ontario în urma decretului lui Trump privind „Lake America”

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Lacul America
Lacul America, potrivit noii denumiri. Foto: Truth Social
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Google a schimbat denumirea Lacului Ontario în Lacul America pe hărțile sale din Statele Unite, în urma unui ordin emis de președintele american Donald Trump de a redenumi acest lac, pe fondul intensificării tensiunilor comerciale cu Canada, scrie Al Jazeera.

Gigantul tehnologic a declarat sâmbătă într-un comunicat că denumirea lacului va fi actualizată pentru utilizatorii din SUA, dar va apărea în continuare ca „Lacul Ontario” în Canada. Persoanele din afara SUA și Canadei vor vedea ambele denumiri.

Google a precizat că decizia reflectă modificarea efectuată de Sistemul de Informații privind Denumirile Geografice din SUA (GNIS).

„Aceste actualizări respectă politica noastră mai veche privind corpurile de apă ale căror denumiri variază de la o țară la alta și încep să fie implementate chiar acum”, a adăugat compania.

Utilizatorii din SUA au început să semnaleze actualizarea duminică.

Google a urmat o politică similară atunci când Trump a redenumit unilateral Golful Mexicului în Golful Americii anul trecut.

Apple Maps, care a respectat schimbarea de denumire propusă de Trump pentru Golful Mexicului, afișează în continuare lacul ca „Lacul Ontario” pentru utilizatorii din SUA, începând de duminică.

Administrația Trump a redenumit joi lacul, situat între provincia canadiană Ontario și statul american New York, ca un gest de dispreț față de Canada.

Președintele SUA amenințase că va schimba numele lacului ca măsură de represalii împotriva Canadei. La începutul acestei luni, Trump a impus taxe de 50% asupra unor produse canadiene, după ce cele două țări nu au reușit să ajungă la un acord comercial. Canada a ripostat cu taxe similare.

Miercuri, prim-ministrul canadian Mark Carney a invocat rădăcinile indigene ale numelui Ontario.

„Numele Lacul Ontario provine din cuvântul wendat Ontari’io, care, în mod adecvat, înseamnă «lacul este frumos, lacul este mare»”, a scris el într-o postare pe rețelele sociale. „Numele are o vechime de peste 400 de ani, fiind anterior atât Confederației Canadei, cât și Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii.”

Carney a adăugat că, în timp ce SUA își schimbă relațiile comerciale, politica externă și denumirile corpurilor de apă, „a numi realitatea înseamnă a o numi Lacul Ontario – atunci, acum și întotdeauna”.

În ultimele zile, Trump a publicat mai multe postări pe rețelele sociale în care sărbătorește schimbarea denumirii.

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Sâmbătă, el a distribuit un videoclip generat de inteligența artificială în care apărea o turmă de gâște canadiene, cu coafura sa blondă pieptănată peste chelie, ținând mitraliere și patrulând pe „Lacul America”. Postarea se încheie cu rațele trăgând cu puștile în aer.

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Criticii lui Trump au ridiculizat această măsură, susținând că SUA se concentrează pe chestiuni banale în loc să abordeze problemele reale cu care se confruntă țara, inclusiv creșterea costului vieții.

Duminică, premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a declarat că ordinul lui Trump de a redenumi lacul „parcă ar fi ieșit din Saturday Night Live”, o emisiune de comedie americană creată și produsă de un canadian.

„Nimeni nu-l va numi Lacul America. Se numește Lacul Ontario de sute de ani. Va rămâne în continuare Lacul Ontario”, a declarat Ford pentru rețeaua americană ABC News.

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Controversa privind denumirea lacului a apărut în urma celui mai recent episod al războiului comercial dintre SUA și Canada.

De la revenirea sa la Casa Albă anul trecut, Trump a recurs la tarife vamale pentru a majora prețul importurilor din țări străine, în încercarea de a remedia ceea ce el consideră a fi un dezechilibru nedrept cu partenerii comerciali ai Washingtonului.

Canada a fost, de-a lungul istoriei, unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA. Însă, fiind al treilea cel mai mare exportator către SUA, Canada a devenit una dintre țintele cele mai persistente ale războaielor comerciale inițiate de Trump.

Dincolo de problemele comerciale, Trump a pus în discuție în repetate rânduri statutul Canadei de țară suverană.

În primele luni ale celui de-al doilea mandat, Trump s-a referit la prim-ministrul canadian de atunci, Justin Trudeau, ca fiind „guvernator”, sugerând că acesta conducea un stat american, nu o țară independentă.

Carney i-a succedat lui Trudeau în martie 2025, cu un program axat pe opunerea față de Trump și pe sprijinirea Canadei în adaptarea la relația sa în schimbare cu SUA.

Editor : M.C

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