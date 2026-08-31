Reacția furioasă a Coreei de Nord înaintea exerciţiilor militare SUA - Japonia - Coreea de Sud

Exerciţiile militare pe mare pe care Statele Unite au anunţat că le vor desfăşura în comun cu Japonia şi Coreea de Sud în perioada 7-11 septembrie reprezintă o „ameninţare” pentru Coreea de Nord, a declarat luni Phenianul, potrivit agenţiei de presă de stat KCNA.

Aceste manevre „reprezintă o ameninţare pentru RPDC şi ţările din regiune”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Nord într-un comunicat publicat de agenţia oficială de presă KCNA, folosind acronimul care desemnează Coreea de Nord (Republica Populară Democrată a Coreei), potrivit Agerpres.

Coreea de Sud, Statele Unite şi Japonia vor organiza exerciţii militare comune în perioada 7-11 septembrie,.

Aceste manevre, denumite „Freedom Edge”, se vor desfăşura în apele internaţionale din estul şi sudul insulei Jeju din Coreea de Sud.

„Freedom Edge” a fost organizat pentru prima dată în iunie 2024, în urma unui acord încheiat de liderii celor trei ţări cu ocazia summitului istoric de la reşedinţa prezidenţială de la Camp David, din anul precedent.

Anunţul acestui exerciţiu a venit în urma exerciţiilor militare comune dintre armatele sud-coreene şi americane, care s-au încheiat pe 21 august, iar preşedintele american, Donald Trump, a ordonat brusc scurtarea acestor exerciţii anuale. Republicanul a calificat aceste exerciţii drept „foarte jignitoare” pentru liderul nord-coreean, Kim Jong-un, afirmând că acesta din urmă s-a „comportat foarte bine”.

Editor : B.P.