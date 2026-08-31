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Video SUA au lansat atacuri asupra Iranului, primele din ultima lună, provocând riposta Teheranului. Baze SUA din Iordania, lovite

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O priveliște amplă asupra părții nordice a Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă vitală pe care trece o cincime din producția mondială de petrol care traversează Golful, în care se disting insulele Ormuz (dreapta) și Larak. Foto: Profimedia
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Din articol
Petrolier de mari dimensiuni, în flăcări, după ce a lovit mine în Strâmtoarea Ormuz Președintele Iranului spune că Teheranul „nu caută războiul” Trump publică un videoclip generat de IA în care insula Kharg din Iran este „făcută țăndări”

O reluare a ostilităților după câteva săptămâni de acalmie. Duminică, Statele Unite au lansat atacuri asupra insulei iraniene Larak, primele de o lună încoace, declanșând o ripostă a Teheranului împotriva unor ținte americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite. „Forțele americane au lovit două lansatoare iraniene pe insula Larak”, situată în cea mai îngustă porțiune a Strâmtorii Ormuz, a declarat purtătorul de cuvânt al Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu, Tim Hawkins, într-un comunicat transmis agenției AFP, scrie France Info.

Potrivit Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu, aceste lovituri au avut loc după ce „forțele Gărzilor Revoluției Islamice au fost observate pregătindu-se să lanseze rachete încărcate cu mine marine în strâmtoarea Ormuz”. Atacul s-a soldat cu doi morți și doi răniți, potrivit agenției de presă iraniene Tasnim.

După ce au avertizat cu privire la „represalii”, Gărzile Revoluției Islamice din Iran au afirmat că au atacat instalații ale armatei americane pe două baze aeriene din Iordania. „Orice act de ostilitate se va confrunta cu represalii și mai puternice”, au anunțat acestea, citate de mass-media de stat iraniene.

Totodată, Gărzile Revoluției Islamice din Iran (IRGC) au declarat că au doborât o dronă americană MQ-9 Reaper deasupra Strâmtorii Ormuz, relatează Al Jazeera.

Agențiile de știri iraniene Fars și Mehr au citat o declarație a IRGC în care se preciza că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat „o dronă americană MQ-9 cu rază lungă de acțiune” deasupra Strâmtorii Ormuz, care a căzut apoi în Golful Persic.

Armata americană şi-a justificat atacurile aeriene asupra insulei Larak din Iran invocând prezenţa forţelor iraniene care se pregăteau să "lanseze rachete încărcate cu mine marine în Strâmtoarea Ormuz".

Armata SUA a susţinut că a "finalizat deminarea rutelor maritime internaţionale".

Petrolier de mari dimensiuni, în flăcări, după ce a lovit mine în Strâmtoarea Ormuz

Iranul a transmis luni că o navă a lovit mine în timpul unei tentative "ilegale" de a traversa Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a provocat un incendiu la bord, relatează AFP şi Reuters.

"Un petrolier de mari dimensiuni şi necinstit care încerca să folosească ruta ilegală prin sudul Strâmtorii Ormuz a fost cuprins de un incendiu masiv după ce a lovit două mine navale şi a fost complet imobilizat", a informat Marina Gardienilor Revoluţiei pentru agenţia oficială de ştiri IRNA.

Teheranul nu a dezvăluit identitatea navei şi nici nu a oferit informaţii despre echipajul ei.

Gardienii Revoluţiei au avertizat că alte nave care încalcă regulile lor de securitate se vor confrunta cu aceeaşi soartă şi au declarat că respectarea reglementărilor pe care le-au stabilit pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz este obligatorie.

Președintele Iranului spune că Teheranul „nu caută războiul”

În primele sale declarații de la atacul SUA asupra insulei Larak din Iran, președintele Masoud Pezeshkian a afirmat că Teheranul „nu caută războiul”, dar că, în același timp, „nu va rămâne niciodată pasiv în fața vreunei agresiuni”.

Pezeshkian a făcut aceste declarații în timp ce pleca spre Bișkek, capitala Kârgâzstanului, pentru a participa la summitul șefilor de stat ai țărilor membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Potrivit agenției de știri iraniene Fars, Pezeshkian a afirmat că Iranul „va da un răspuns decisiv agresorilor” în cazul unui atac.

„Instabilitatea și tulburările din regiune nu sunt în interesul niciunei țări și vor reprezenta o provocare pentru toată lumea”, a adăugat el.

Trump publică un videoclip generat de IA în care insula Kharg din Iran este „făcută țăndări”

Trump a distribuit pe platforma sa Truth Social un videoclip generat de IA care prezintă bombardarea insulei Kharg din Iran.

Imaginile arată explozia unui rezervor de stocare a petrolului și a unui petrolier, filmate dintr-un avion care survola zona.

„Insula Kharg este făcută țăndări!!! Președintele DJT”, se arată în postare.

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Înainte de începerea războiului, insula Kharg gestiona majoritatea exporturilor de petrol ale Iranului, ceea ce o făcea un nod economic vital.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va ocupa sau distruge insula încă de la începutul războiului.

Ostilitățile își pierduseră din intensitate în ultima lună, chiar dacă schimburile sporadice de focuri au continuat în regiune, mai ales în și în jurul strâmtorii Ormuz. Acest punct strategic maritim, prin care tranzita înainte de război o cincime din hidrocarburile mondiale, se află în centrul conflictului dintre Statele Unite și Iran, Teheranul blocându-i accesul. Ca răspuns, Statele Unite impun un blocaj asupra porturilor iraniene și se declară gata„să protejeze libera circulație a schimburilor comerciale pe această cale navigabilă esențială”, Centcom afirmând duminică că a „finalizat operațiunile de deminare a căilor de navigație internaționale”.

Editor : M.C

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