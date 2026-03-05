Articolul 5 al Tratatului NATO „nu este în discuție” în legătură cu incidentul cu racheta turcă: Rutte

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a comentat situația actuală din Orientul Mijlociu, acesta afirmând că incidentul de miercuri, în care o rachetă care se apropia de spațiul aerian al Turciei a fost doborâtă de apărarea aeriană a NATO, a fost „grav”, dar că „nimeni nu vorbește despre Articolul 5”, relatează Reuters.

El s-a referit la Articolul 5 al Tratatului Alianței Nord Atlantice (NATO), care stabilește principiul apărării colective: un atac asupra unei țări membre este considerat atac asupra tuturor. Toate țările membre sunt obligate să răspundă și să ofere asistență.

„Incidentul a subliniat vigilența NATO”, a spus Rutte.

„Cel mai important lucru este că adversarii noștri au văzut ieri că NATO este atât de puternică și de vigilentă, și chiar mai vigilentă, dacă este nevoie, de sâmbătă”, a afirmat el.



Turcia a declarat că apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică iraniană în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turcesc, fiind pentru prima dată când acest membru al Alianței a fost atras în conflictul din Orientul Mijlociu și amplificând riscul unei extinderi care să implice aliații săi din bloc.



Statul Major General al Forțelor Armate Iraniene a negat joi că ar fi lansat rachete asupra Turciei, spunând că Republica Islamică respectă suveranitatea Turciei 'prietenoase', conform unei declarații difuzate de presa iraniană.



Articolul 5 al NATO specifică faptul că un atac asupra unuia dintre membrii Alianței este un atac asupra tuturor celorlalți.

Iranul este „aproape” de a deveni o amenințare pentru Europa

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pentru Reuters că Iranul este „aproape” de a deveni o amenințare pentru Europa și și-a exprimat sprijinul pentru președintele american Donald Trump în ceea ce privește eliminarea capacităților nucleare și balistice ale Teheranului.

Șeful NATO a afirmat că este important să se asigure că Iranul nu mai reprezintă o amenințare.

Rutte a adăugat că este dificil să se evalueze cum se va termina situația din Iran, dar impresia lui este că SUA știu ce fac.

