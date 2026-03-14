Atac împotriva ambasadei SUA din Bagdad, după un bombardament american soldat cu trei morţi

Un atac a vizat în zorii zilei de sâmbătă ambasada Statelor Unite din Bagdad, după lovituri americane în capitala irakiană împotriva unui influent grup armat irakian pro-iranian soldat cu trei morţi, potrivit surselor de securitate, transmite AFP, citată de Agerpres.

Odată cu războiul lansat pe 28 februarie de Israel şi SUA împotriva Iranului şi care a cuprins Orientul Mijlociu, şi Irakul a fost atras în conflict. Grupuri irakiene pro-iraniene revendică zilnic atacuri cu drone împotriva militarilor americani sau a unor situri petroliere, în timp ce poziţiile acestor facţiuni armate sunt vizate de lovituri atribuite Washingtonului sau Israelului.

Sâmbătă, la răsăritul soarelui, un jurnalist AFP a văzut fum negru ridicându-se deasupra ambasadei americane, situată în Zona Verde din Bagdad care găzduieşte reprezentanţe diplomatice, instituţii internaţionale şi organisme guvernamentale.

Doi responsabili din domeniul securităţii, intervievaţi de AFP, au menţionat un atac cu dronă. Contactată de AFP, ambasada americană nu a reacţionat imediat.

Este al doilea atac împotriva ambasadei de la începutul războiului din Orientul Mijlociu şi a avut loc la câteva ore după loviturile împotriva brigăzilor Hezbollah.

Grupul armat pro-iranian, clasificat ca grup "terorist" de Washington, nu a publicat niciun anunţ deocamdată.

Puţin după ora 02:00 a.m. (23:00 GMT), în cartierul de lux Arassat unde sunt instalate facţiuni armate pro-iraniene, un tir de rachetă a vizat o casă folosită ca local pentru brigăzile Hezbollah, a declarat pentru AFP un responsabil de securitate.

Trei combatanţi, dintre care un comandant, au decedat în acest bombardament, conform unui bilanţ actualizat, comunicat sâmbătă AFP de un responsabil al Hachd al-Chaabi, o coaliţie de foşti paramilitari care include brigăzile Hezbollah.

Jurnalişti AFP au auzit explozii puternice, înainte ca sirenele ambulanţelor să răsune. Martorii au spus că au văzut fum alb ridicându-se în cartier.

"Nimeni în cartier nu ştia că această casă era ocupată de brigăzile Hezbollah", a declarat un localnic pentru AFP.

Brigăzile Hezbollah au ţinut funeralii la Bagdad pentru a aduce un omagiu celor trei combatanţi, printre care comandantul Abou Ali al-Amiri.

Responsabilul Hachd al-Chaabi a calificat atacul drept o tentativă de "asasinat ţintit".

Informaţii care circulă în Irak au sugerat că liderul grupului, Ahmad al-Hamidawi, ar fi fost rănit, dar AFP nu a putut să le verifice în mod independent.

La două ore după atacul de la Arassat, o lovitură aeriană a vizat un vehicul lângă un pod în estul Bagdadului.

Două surse de securitate au anunţat iniţial un deces, înainte ca responsabilul Hachd să contrazică acest bilanţ, menţionând un rănit, de asemenea membru al brigăzilor Hezbollah.

Grupul face parte din "Rezistenţa islamică din Irak", o reţea pro-iraniană care revendică zilnic, de la începutul războiului, "zeci" de atacuri cu drone şi rachete asupra bazelor care adăpostesc soldaţi americani în Irak şi în Orientul Mijlociu.

