Live TV

Atac împotriva ambasadei SUA din Bagdad, după un bombardament american soldat cu trei morţi

Data actualizării: Data publicării:
Atac împotriva ambasadei SUA din Bagdad Foto: Profimedia

Un atac a vizat în zorii zilei de sâmbătă ambasada Statelor Unite din Bagdad, după lovituri americane în capitala irakiană împotriva unui influent grup armat irakian pro-iranian soldat cu trei morţi, potrivit surselor de securitate, transmite AFP, citată de Agerpres.

Odată cu războiul lansat pe 28 februarie de Israel şi SUA împotriva Iranului şi care a cuprins Orientul Mijlociu, şi Irakul a fost atras în conflict. Grupuri irakiene pro-iraniene revendică zilnic atacuri cu drone împotriva militarilor americani sau a unor situri petroliere, în timp ce poziţiile acestor facţiuni armate sunt vizate de lovituri atribuite Washingtonului sau Israelului.

Sâmbătă, la răsăritul soarelui, un jurnalist AFP a văzut fum negru ridicându-se deasupra ambasadei americane, situată în Zona Verde din Bagdad care găzduieşte reprezentanţe diplomatice, instituţii internaţionale şi organisme guvernamentale.

Doi responsabili din domeniul securităţii, intervievaţi de AFP, au menţionat un atac cu dronă. Contactată de AFP, ambasada americană nu a reacţionat imediat.

Este al doilea atac împotriva ambasadei de la începutul războiului din Orientul Mijlociu şi a avut loc la câteva ore după loviturile împotriva brigăzilor Hezbollah.

Grupul armat pro-iranian, clasificat ca grup "terorist" de Washington, nu a publicat niciun anunţ deocamdată.

Puţin după ora 02:00 a.m. (23:00 GMT), în cartierul de lux Arassat unde sunt instalate facţiuni armate pro-iraniene, un tir de rachetă a vizat o casă folosită ca local pentru brigăzile Hezbollah, a declarat pentru AFP un responsabil de securitate.

Trei combatanţi, dintre care un comandant, au decedat în acest bombardament, conform unui bilanţ actualizat, comunicat sâmbătă AFP de un responsabil al Hachd al-Chaabi, o coaliţie de foşti paramilitari care include brigăzile Hezbollah.

Jurnalişti AFP au auzit explozii puternice, înainte ca sirenele ambulanţelor să răsune. Martorii au spus că au văzut fum alb ridicându-se în cartier.

"Nimeni în cartier nu ştia că această casă era ocupată de brigăzile Hezbollah", a declarat un localnic pentru AFP.

Brigăzile Hezbollah au ţinut funeralii la Bagdad pentru a aduce un omagiu celor trei combatanţi, printre care comandantul Abou Ali al-Amiri.

Responsabilul Hachd al-Chaabi a calificat atacul drept o tentativă de "asasinat ţintit".

Informaţii care circulă în Irak au sugerat că liderul grupului, Ahmad al-Hamidawi, ar fi fost rănit, dar AFP nu a putut să le verifice în mod independent.

La două ore după atacul de la Arassat, o lovitură aeriană a vizat un vehicul lângă un pod în estul Bagdadului.

Două surse de securitate au anunţat iniţial un deces, înainte ca responsabilul Hachd să contrazică acest bilanţ, menţionând un rănit, de asemenea membru al brigăzilor Hezbollah.

Grupul face parte din "Rezistenţa islamică din Irak", o reţea pro-iraniană care revendică zilnic, de la începutul războiului, "zeci" de atacuri cu drone şi rachete asupra bazelor care adăpostesc soldaţi americani în Irak şi în Orientul Mijlociu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
racheta storm shadow
2
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
uss gerald r ford în marea mediterană
3
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
aeronava kc-135 in zbor
4
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
5
Rusia își avertizează cetățenii să evite călătoriile în Germania
Iranienii au rostit două nume, în a 15-a zi de război cu SUA și Israel: au cerut o demisie și pe altul l-au făcut praf
Digi Sport
Iranienii au rostit două nume, în a 15-a zi de război cu SUA și Israel: au cerut o demisie și pe altul l-au făcut praf
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. And Israel Wage War Against Iran
Patru etape în războiul anti-Iran și SUA sunt abia în a doua. Un risc istoric planează: victorie în teren, pierdere pe termen lung
Avion KC-135
Toţi cei şase membri ai avionului cisternă care s-a prăbuşit în Irak au murit (Pentagon)
34
Misiune îndeplinită în Irak? Lăudăroșenia din 2003 care bântuie conflictul actual din Iran (BBC InDepth)
Avion KC-135
Doborârea unui avion-cisternă american, revendicată: „În apărarea suveranităţii şi spaţiului aerian al ţării noastre”. Șase morți
Iran harta
Un soldat francez a murit în timpul unui atac în Irak. Alți cinci au fost răniți. Misiunea lor nu avea legătură cu războiul din Iran
Recomandările redacţiei
Donald Trump
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar...
daniel baluta 1
Băluță, atac frontal la Bolojan: „Frânează dezvoltarea României. Și-a...
pistoale confiscate de politia de frontiera
Captură de proporții la Calafat. Peste 100 de pistoale, încărcătoare...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia...
Ultimele știri
Trafic restricționat pe Valea Oltului. Camioanele nu vor mai putea circula 3 luni
Ciprian Ciucu face apel la artişti să nu accepte promovarea prin afişaj ilegal: „E o boală care sluţeşte Bucureştiul”
O nouă biografie despre prinţul Harry afirmă că regina Camilla ar fi spus că Meghan „l-a spălat pe creier” pe acesta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată de 22 de ani avea dureri tot mai mari de fiecare dată când bea alcool. După câteva luni a aflat de ce...
Cancan
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile...
Fanatik.ro
De ce deranjează atât de tare Diana Șucu?
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Jucătorul important de la Dinamo, transfer la Benfica. „3.000.000 de euro”
Adevărul
Cum a destrămat Iranul imaginea Golfului luxos drept refugiu sigur într-o regiune volatilă
Playtech
Ce radare monitorizează depășirea vitezei pe șoselele din România. Zonele în care poţi lua uşor amenzi
Digi FM
5 vedete care au fost interzise la galele de premiere. Will Smith are interdicție pe 10 ani la Oscaruri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Funcția care deschidea ușile puterii în perioada comunistă. A fost deținută de Stalin și Ceaușescu. Iliescu a...
Newsweek
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică