Banca Europeană de Investiţii va creşte finanţarea pentru proiecte de apărare ale UE în 2026

Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia de creditare a Uniunii Europene, va majora finanţarea destinată proiectelor de apărare la 4,5 miliarde de euro în 2026, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui suma în sens ascendent dacă cererea va fi mai mare, a declarat preşedinta BEI, Nadia Calvino, transmite Reuters.



Declaraţiile au fost făcute vineri, la Bruxelles, în marja reuniunii miniştrilor de finanţe din UE. Potrivit lui Calvino, creşterea la 4,5 miliarde de euro se bazează pe proiecte deja existente în portofoliul băncii.

”Ne vom concentra în special pe mobilitatea militară şi infrastructurile critice, pe graniţa estică şi pe sisteme anti-dronă”, a declarat Nadia Calviño, citată de News.ro. ”Vom face cel puţin 4,5 miliarde de euro. Aceasta reflectă proiectele aflate deja în lucru. Pot apărea comenzi suplimentare anul viitor. În fiecare an avem un proces de revizuire prin care putem ajusta sumele, dacă este necesar”, a precizat ea.

Fondurile pentru apărare vor proveni din bugetul total de creditare al BEI pentru 2026, estimat la 100 de miliarde de euro, acelaşi nivel ca în 2025. Peste jumătate din această sumă va fi direcţionată către proiecte care contribuie la combaterea schimbărilor climatice.

În paralel, banca va continua să acorde împrumuturi din cadrul unui program de 70 de miliarde de euro, derulat pe o perioadă de trei ani, destinat sprijinirii sectorului tehnologic inovator din Uniunea Europeană. Programul vizează companii de tehnologie care doresc să se dezvolte în Europa, dar care întâmpină dificultăţi în accesarea capitalului necesar.

Calvino a declarat că acest program a generat deja nouă companii care au depăşit o evaluare de un miliard de euro, aşa-numiţii ”unicorni” în terminologia capitalului de risc, un rezultat notabil având în vedere raritatea unor astfel de firme.

Până în prezent, doar şase state membre ale UE au contribuit cu fonduri suplimentare la programul BEI denumit European Tech Champions Initiative, creat pentru a ajuta firmele inovatoare să se extindă pe piaţa europeană. Totuşi, preşedinta BEI a precizat că succesul iniţiativei a atras interesul mai multor guverne europene.

”Lucrăm la extinderea acestui program, astfel încât în prima parte a anului viitor, la începutul lui 2026, intenţionăm să venim cu a doua fază a European Tech Champions Initiative”, a spus Nadia Calvino, subliniind eforturile UE de a păstra în interiorul blocului comunitar cele mai promiţătoare companii de tehnologie.

