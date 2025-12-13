Live TV

Mai mulți bani pentru proiecte UE din domeniul apărării: „Ne concentrăm pe mobilitate, infrastructuri critice, frontiera din Est”

Data publicării:
Preşedinta BEI, Nadia Calvino
Preşedinta BEI, Nadia Calvino. Foto: Profimedia

Banca Europeană de Investiţii va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde de euro, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui în sus cifrele, dacă va exista o cerere mai ridicată, a spus preşedinta instituţiei, Nadia Calvino, citată de Reuters.

Aşteptata majorare la 4,5 miliarde de euro se bazează pe proiectele care sunt deja în pregătire, a explicat liderul BEI în marja reuniunii de la Bruxelles a miniştrilor de Finanţe din UE, relatează Agerpres.

„Ne concentrăm în special pe mobilitatea militară şi infrastructurile critice, frontiera din Est şi sistemele anti-drone. Vom avea la dispoziţie cel puţin 4,5 miliarde de euro, suma reflectând actualele proiecte la care lucrăm. Mai multe comenzi ar putea veni şi anul viitor. În fiecare an am avut un proces de revizuire pentru a ne ajusta sumele dacă va fi necesar", a declarat Calvino pentru Reuters.

Banii vor fi alocaţi din suma totală disponibilă pentru creditare în 2026, estimată la 100 miliarde de euro, acelaşi nivel ca în 2025. Mai mult de jumătate din împrumuturile prevăzute pentru 2026 vor merge către proiectele care vor contribui la combaterea schimbărilor climatice.

De asemenea, BEI va acorda împrumuturi din TechEU, programul care vizează investiţii de 70 de miliarde de euro în dezvoltarea firmelor tehnologice europene în următorii trei ani. Programul are ca obiectiv să ajute Europa să concureze cu China şi Statele Unite ale Americii în cursa pentru tehnologii curate inovative şi digitale, prin încurajarea start-up-urilor şi firmelor în curs de extindere.

Calvino a anunţat că programul băncii pentru companiilor tehnologice inovatoare din Europa a produs, deja, nouă firme a căror evaluare depăşeşte un miliard de euro - „unicorni".

Până acum, doar şase state-membre UE au contribuit cu fonduri suplimentare la programul BEI numit „Iniţiativa campionilor europeni din domeniul tehnologiei", care sprijină dezvoltarea firmelor inovatoare în Europa.

Calvino a explicat că această schemă a avut succes şi multe guverne din UE sunt interesate să se alăture, ceea ce a determinat BEI să pregătească a doua fază a iniţiativei, în 2026.

BEI vrea să se concentreze pe facilităţi de calcul intensiv, inteligenţa artificială (AI), infrastructura digitală, materii prime critice, industrii verzi, sănătate, securitate şi apărare, robotică şi materiale avansate. Scopul programului este de a păstra în Europa firmele tehnologice care şi-au început activitatea pe continent, a anunţat recent BEI.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
2
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
3
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
4
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
pensionari handicap invaliditate
5
Veteranii, văduvele de război și pensionarii vor beneficia de reduceri la transport și în...
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Digi Sport
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
comisia europeana
Comisia Europeană se gândește să lanseze a doua schemă SAFE. Temerile sunt tot mai mari față de Rusia
Dublin Commemorates The Easter Rising Centenary
Irlanda își majorează cu 55% bugetul militar după incidentul cu drone din timpul vizitei lui Zelenski la Dublin
nicusor dan - franta-decembrie 2025
Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „Vom investi, dar nu doar ca simplu cumpărător”
drapele steaguri germania romania profimedia-0996811960
Întâlnire la nivel de secretari de stat în domeniul Apărării, după ce ministrul german a anulat vizita în România
Jiang Bin
China amenință Japonia după creșterea bugetului pentru apărare: „Nu va scăpa de răspunderea istorică”
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-13 011129
„Ne cunosc, ne știu fețele”. Cum luptă activiștii de mediu cu „mafia...
tanara mergind pe o alee de langa o apa, intr-o zi cu ceata
Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în...
witkoff si zelenski, colaj
Întâlnire crucială pentru Ucraina, la Berlin. Trump îl trimite pe...
perfuzie in mana unui copil, la spital
Ministrul Rogobete anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din...
Ultimele știri
Primărie din Bihor, prinsă în premieră de drona Gărzii de Mediu cum îngropa ilegal deșeuri. A fost amendată cu 70.000 de lei
Ludovic Orban dezvăluie ce l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să facă în campania pentru Primăria Capitalei
Atenție la mesajele primite de sărbători: pot fi tentative de fraudă. Avertismentul unui expert în securitate cibernetică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător aduce claritate pe toate liniile. Ce înseamnă acest tranzit pentru fiecare zodie în parte
Cancan
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Fanatik.ro
Giovanni Becali a făcut top 5 transferuri din SuperLiga: trei sunt de la FCSB! „Am adus ofertă de 2,5...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
De la meciuri la Euro la condamnare pentru agresiune. A fost coleg cu Nicolae Stanciu, acum a primit...
Adevărul
Antonia, despre lecția pe care a primit-o după 11 zile în spital: „Ar fi putut să aibă un final tragic”
Playtech
Cutremure succesive în România: unul s-a produs într-o zonă neobișnuită. Ce magnitudine a avut
Digi FM
Oana Pellea, la 42 de ani de la moartea tatălui ei, Amza Pellea: "Ai plecat puțin. Te iubesc, tată!"
Digi Sport
Imagini reprobabile: fanii lui Feyenoord au făcut praf un apartament din București, cu zâmbetul pe buze
Pro FM
Ce meserie ar fi avut The Weeknd dacă nu ar fi devenit un artist celebru? Cântărețul a dezvăluit cum își...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un...
Newsweek
Fostul șef Romsilva avea 8.000€ salariu, plus 1.000€ pensie și 7 case. La pensionare și-a dat 55.000€ bonus
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție