Ce este „metoda porumbelul”, o nouă schemă de jaf. Un bărbat din Cluj a fost păgubit de bunuri de 52.000 de lei

Data publicării:
bancnote de 100 de lei
Foto: GettyImages

Patru bărbaţi au fost identificaţi şi reţinuţi de poliţişti, fiind cercetaţi pentru că ar intrat în luna octombrie în casa unui bătrân de 89 de ani cu pretextul că ar avea un porumbel blocat în podul casei şi i-au sustras bani şi bunuri în valoare totală de 52.000 de lei, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

„În data de 28 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Cluj Napoca- Compartimentul Investigaţii Criminale, au dispus reţinerea pentru 24 de ore faţă de patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 19 şi 41 de ani, domiciliaţi în judeţele Cluj şi Mureş, bănuiţi pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Din cercetări a rezultat că, în data de 20 octombrie 2025, doi dintre bărbaţi ar fi pătruns fără drept într-un imobil din municipiul Cluj Napoca, profitând de vârsta înaintată a persoanei vătămate, un bărbat de 89 de ani, pe care l-ar fi indus în eroare sub pretextul unei situaţii nereale. În acelaşi timp, ceilalţi doi ar fi asigurat supravegherea zonei şi sprijinul acestora", se arată într-o informare trimisă joi de reprezentanţii IPJ Cluj, citată de Agerpres. 

Surse judiciare au declarat că cei patru bărbaţi i-ar fi spus bătrânului care ar avea un porumbel blocat în podul casei că au nevoie să verifice interiorul, conform sursei citate. 

Cei patru bărbaţi au sustras din locuinţa victimei 40.000 de lei, precum şi bijuterii din aur, aparţinând unei femei care nu se afla la domiciliu în momentul comiterii faptei.

Prejudiciul total a fost de 52.000 de lei şi a fost recuperat integral în 28 ianuarie, după ce poliţiştii i-au identificat pe cei patru bărbaţi.

Activităţile au beneficiat de sprijinul procurorului de caz, precum şi al poliţiştilor din cadrul IPJ Mureş, iar cei patru bărbaţi au fost introduşi într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Editor : C.S.

