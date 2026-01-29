Live TV

Ucraina afirmă că a doborât două avioane de luptă rusești Suhoi Su-34 într-o singură zi

Bombardier rusesc Su-34
Rusia a pierdut patru bombardiere Suhoi Su-34 în doar trei zile. Captură foto: Twitter

Apărarea aeriană ucraineană ar fi doborât două avioane militare rusești într-o singură zi, inclusiv unul distrus deasupra Mării Negre, potrivit bloggerilor militari ruși și oficialilor militari ucraineni.

Se crede că avioanele erau bombardiere Su-34, unul dintre cele mai utilizate avioane de luptă ale Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, scrie Kyiv Post.

Su-34 este un avion de vânătoare-bombardier supersonic cu două motoare, conceput pentru a lansa bombe ghidate, rachete de croazieră și arme antinavale.

Dmitro Pletenciuk, purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale ale Ucrainei, a declarat că primele rapoarte privind doborârea unui avion au venit de la canalele rusești pro-război, și nu de la oficialii ucraineni.

„Unul dintre corespondenții lor de război a fost primul care a început să se plângă de pierdere”, a declarat Pletenciuk pe canalul de televiziune My-Ukraine, conform UNN.

„Informațiile din această sursă au fost adesea confirmate ulterior.”

El a subliniat că încă se așteaptă confirmarea oficială.

Andrii Kovalenko, șeful Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării, a declarat că pierderile au implicat un avion de vânătoare multirole Su-34 și unul Su-30, nu două avioane Su-34, așa cum s-a raportat inițial.

Rusia s-a bazat pe aceste avioane pentru lovituri de lungă distanță asupra orașelor ucrainene, bombardamente pe linia frontului și operațiuni deasupra Mării Negre.

Se estimează că fiecare avion costă zeci de milioane de dolari și necesită echipaje foarte bine pregătite, greu de înlocuit.

Dmitro Zhmailo, director executiv al Centrului ucrainean pentru securitate și cooperare, a declarat în direct la teledon că unul dintre avioane ar fi fost doborât deasupra Mării Negre, în timp ce al doilea a fost lovit și s-a prăbușit pe teritoriul rus.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, forțele ruse au pierdut cel puțin un avion și sute de drone în ultima zi, în timp ce apărarea aeriană ucraineană a continuat să contracareze campania aeriană a Moscovei.

Editor : Sebastian Eduard

