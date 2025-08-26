„Bătălia celor doi Z”. Ce șanse politice are Valerii Zalujnîi în fața lui Volodimir Zelenski: „A ales cea mai inteligentă tactică”

Într-o după-amiază de la începutul lunii martie, la trei zile după confruntarea dezastruoasă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de la Casa Albă, a existat o avalanșă de convorbiri telefonice la ambasada Ucrainei din Londra. Echipa lui JD Vance era la telefon și voia să stabilească un apel cu Valerii Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit și fost comandant șef al armatei.

Valerii Zalujnîi a refuzat o discuție telefonică cu JD Vance

Vicepreședintele american a jucat un rol esențial în provocarea confruntării dintre Trump și Zelenski în Biroul Oval, de pe o canapea alăturată. Acum, Vance și alții din orbita lui Trump analizau, aparent, potențiale alternative la problematicul Zelenski.

Echipa lui Vance „a încercat diverse canale diplomatice și de altă natură” pentru a ajunge la Zalujnîi, a declarat una dintre cele trei surse care au cunoștință despre eforturile depuse și care au vorbit cu The Guardian. Zalujnîi, după consultarea cu șeful de cabinet al lui Zelenski, a refuzat să preia apelul.

Episodul a reflectat echilibristica politică a lui Zalujnîi de când Zelenski l-a demis din funcția de șef al armatei în februarie anul trecut și l-a trimis la Londra. Pe de o parte, obișnuit să lucreze în cadrul unei ierarhii militare stricte, Zalujnîi rămâne loial guvernului pe care îl servește. Pe de altă parte, mulți - atât în ​​țară, cât și în străinătate - îl văd ca pe următorul președinte natural al Ucrainei și îl împing să lanseze o campanie politică.

Această relatare se bazează pe interviuri cu mai multe persoane apropiate lui Zalujnîi, precum și cu persoane din interiorul politicii, diplomați și alte persoane care au cunoștințe directe despre evenimentele descrise. Majoritatea au solicitat anonimatul, având în vedere caracterul sensibil al subiectului. Multe dintre detalii sunt relatate pentru prima dată.

Singurul candidat care ar fi o amenințare serioasă pentru Zelenski

Nu sunt programate alegeri în Ucraina, votul fiind imposibil din punct de vedere legal și tehnic cât timp țara se află în război. Nici măcar cei mai înverșunați oponenți interni ai lui Zelenski nu susțin organizarea unui scrutin acum, iar de la dezastrul din Biroul Oval, relațiile cu Trump s-au îmbunătățit și ele. Săptămâna trecută, președintele ucrainean s-a întors la Casa Albă într-o atmosferă mai cordială.

Însă toată lumea din Ucraina știe că, mai devreme sau mai târziu, politica va reveni. Iar când se va întâmpla asta, sondajele sugerează că Zalujnîi, care a condus respingerea cu succes a atacului rusesc la începutul războiului, este singurul candidat care ar reprezenta o amenințare serioasă pentru Zelenski.

Zalujnîi nu și-a declarat niciodată public ambițiile politice și refuză aproape toate solicitările de interviu. Echipa sa gestionează cu atenție aparițiile sale publice la Londra pentru a evita evenimentele în care ar putea fi adresate întrebări incomode. Însă a existat un flux constant de pelerini politici la ambasada Ucrainei, situată într-o vilă lângă Holland Park, în vestul Londrei, pentru a oferi servicii, a-și exprima sprijinul sau a încerca să ghicească dacă generalul are planuri de a candida la o funcție publică.

Printre vizitatori s-au numărat parlamentari ucraineni, activiști ai societății civile, reprezentanți ai unor oameni de afaceri bogați și chiar fostul consilier al lui Trump, Paul Manafort, care l-a vizitat pe Zalujnîi pentru a-și prezenta serviciile de consultant politic în orice viitoare campanie electorală. Fostul comandant al Armatei ucrainene a refuzat oferta.

Un alt vizitator frecvent a fost Andrii Iermak, puternicul șef de cabinet al lui Zelenski. Într-o întâlnire din noiembrie anul trecut, a declarat o sursă informată, Iermak i-a sugerat lui Zalujnîi să se alăture oficial echipei politice a președintelui, pentru a prezenta un front unit înaintea viitoarelor alegeri.

Zalujnîi a refuzat, dar a jurat și loialitate, până la un punct. I-a promis lui Iermak că nu-l va critica public pe Zelenski cât timp războiul va continua, a spus sursa, și a dat, de asemenea, asigurări că nu va face surprize neplăcute biroului prezidențial. „Dacă mă voi hotărî să intru în politică, veți auzi mai întâi de la mine, în privat”, i-a spus Zalujnîi lui Yermak.

Pregătiri pentru o campanie politică la momentul potrivit

Până acum, Zalujnîi nu a comunicat acest mesaj, deși există o convingere tot mai mare la Kiev că pregătește o campanie politică. Generalul este reticent chiar și în privat cu apropiații săi în legătură cu planurile sale, dar mulți presupun că doar așteaptă momentul potrivit înainte de a intra în luptă.

„A ales cea mai inteligentă tactică”, a declarat Volodimir Fesenko, analist politic cu sediul la Kiev. „Va lua decizia finală abia în ultimul moment, chiar înainte de alegeri.”

Zalujnîi avea 48 de ani când Zelenski l-a promovat în funcția de comandant suprem în iulie 2021, o mișcare care i-a surprins pe majoritatea șefilor armatei, inclusiv pe el însuși.

„Zalujnîi a fost un comandant îndrăzneț și ambițios, dar a fost și un pic caraghios, mai cunoscut pentru că se juca cu trupele sale decât pentru că le disciplina”, a scris jurnalistul Simon Shuster în biografia sa despre Zelenski. Tocmai această fire personală și neconvențională l-a atras pe Zelenski, fostul comediant și actor care ajunsese senzațional la președinție cu doi ani mai devreme.

Cum s-a deteriorat relația Zelenski-Zalujnîi

La câteva luni după numirea lui Zalujnîi, Rusia a început să maseze trupe la graniță. Administrația Biden a avertizat public că Vladimir Putin ar putea plănui o invazie la scară largă a Ucrainei. În lunile dintre primele avertismente americane din octombrie 2021 și invazia din februarie 2022, Zalujnîi a insistat frecvent asupra unor pregătiri mai intense pentru un posibil atac rusesc. Zelenski, însă, nu era sigur că teama de invazie era reală și considera că, chiar dacă ar fi fost, o pregătire excesivă ar semăna panică în rândul populației și le-ar putea oferi rușilor scuza pe care o căutau pentru a invada.

La o reuniune a Consiliului de securitate al Ucrainei din 22 februarie, Zalujnîi și Ministrul Apărării de atunci, Oleksi Reznikov, s-au pronunțat în favoarea introducerii legii marțiale, în timp ce Zelenski era încă îngrijorat de panică. În cele din urmă, Consiliul a votat pentru adoptarea unor măsuri mai puțin stricte. Rusia a invadat două zile mai târziu. Aceste dezacorduri privind pregătirile de război, care au avut loc în mare parte în privat și au fost umbrite de poziția eroică a lui Zelenski după începerea invaziei, ar putea reveni în atenția publicului dacă va exista într-adevăr o bătălie electorală între cei doi bărbați.

Odată ce invazia a avut loc, Zelenski a lăsat inițial strategia militară pe seama comandantului său, acesta concentrându-se pe atragerea sprijinului internațional pentru Kiev. Zelenski a devenit simbolul internațional al rezistenței Ucrainei; Zalujnii a dobândit statutul de erou de război în țară.

Pe măsură ce conflictul se prelungea însă, tensiunile dintre cei doi creșteau. Aproape fiecare întâlnire strategică se încheia cu dezacorduri. De asemenea, în rândul echipei prezidențiale exista o neliniște crescândă cu privire la popularitatea lui Zalujnîi, după cum arătau sondajele interne secrete. Acesta părea să-și dezvolte un statut mitic de neatins.

Până în februarie anul trecut, Zelenski se săturase. După luni de speculații, l-a demis pe Zalujnîi și a anunțat că îl trimite la Londra ca ambasador, susținând că armata are nevoie de o injecție de idei noi. „Nu este vorba despre nume și, cu atât mai mult, nu despre politică”, a spus președintele, explicând decizia la acea vreme. Puțini l-au crezut. Dar Zalujnîi i-a luat noile ordine cu calm. În timpul unei întâlniri private, cei doi bărbați s-au despărțit cu căldură, iar Zalujnîi a pozat chiar și pentru o fotografie cu Zelenski pentru a demonstra că nu există resentimente. A fost ultima dată când au avut o întâlnire la masă.

Dovezi de solidaritate, indiferent de animozități

Când Zalujnîi a sosit la Londra, establishmentul britanic și-a dat seama că această nouă relație diplomatică va necesita o gestionare delicată. Mulți oficiali superiori se apropiaseră de Zalujnîi și de echipa sa în timpul războiului, dar implicarea lui în discuțiile de planificare militară putea irita administrația Zelenski, și-au dat seama, și putea arăta lipsă de respect față de Oleksandr Sîrski, înlocuitorul lui Zalujnîi la conducerea armatei.

„S-a luat decizia ca, în ciuda numeroaselor conexiuni personale apropiate, relația să fie resetată la una diplomatică mai tradițională, condusă de Ministerul de Externe”, a declarat un oficial britanic din domeniul apărării.

După ce Trump l-a umilit pe Zelenski în Biroul Oval în februarie, președintele ucrainean a zburat la Londra pentru a stabili o strategie cu Keir Starmer pentru a remedia relația. Situația părea gravă, iar unii membri ai administrației americane discutau deschis despre mecanismele pe care le-ar putea folosi pentru a-l înlocui pe președintele ucrainean. „Nu știu dacă vom mai putea vreodată să lucrăm cu Zelenski”, a declarat senatorul republican Lindsey Graham, sugerând public că Zelenski ar trebui să demisioneze. La scurt timp după aceea, biroul lui Vance a încercat să-l contacteze pe Zalujnîi.

Pentru Zalujnîi, indiferent de resentimentele pe care le-ar fi avut față de Zelenski, a se alătura echipei Trump împotriva propriului președinte nu era o opțiune. S-a întâlnit cu Zelenski la aeroportul din Londra și a postat pe rețelele sociale o fotografie cu cei doi strângându-și mâna. „Drumul de acum înainte nu va fi ușor, dar împreună vom depăși fiecare provocare”, a scris el. A fost o demonstrație de unitate într-unul dintre cele mai slabe momente ale Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă.

„Mulți dintre susținătorii săi nu au înțeles de ce a făcut asta”, a declarat o sursă apropiată lui Zalujnîi. „Dar aceasta a fost poziția sa de principiu: Ucraina a fost umilită și trebuie să fim uniți.”

Această prudență a început să-i frustreze pe unii oponenți ai lui Zelenski de la Kiev, care consideră că Zalujnîi le oferă cea mai bună șansă de schimbare politică. „Este un militar, înțelege să primească ordine și să lucreze în cadrul unei structuri, dar nu înțelege cum să facă manevre politice”, a spus un fost oficial de rang înalt, care speră să-l convingă pe Zalujnîi să candideze. „Un adevărat lider ar fi trebuit să accepte apelul lui Vance, ar fi trebuit să facă mișcări. Dar cum să-l convingi?”

Bătălia dintre cei doi, un „dezastru” pentru țară

O altă sursă, care îl cunoaște pe Zalujnîi și este, de asemenea, un fost oficial de rang înalt, a declarat că generalul ar fi prea precaut în privința destabilizarii interne pentru a lansa o campanie politică împotriva lui Zelenski. „Nu cred în bătălia celor doi Z, ar fi un dezastru pentru țară și nu cred că este pregătit pentru asta. Așa că cred că ar sta de vorbă doar dacă Zelenski poate fi convins să se retragă”, a spus sursa.

Luna trecută, Zalujnîi a sosit la Kiev, pentru un summit de șase zile al ambasadorilor ucraineni. Trimișii au ascultat discursurile lui Zelenski și ale liderilor militari și au vizitat zone apropiate de linia frontului în regiunea Zaporojie. Pentru majoritatea diplomaților, a fost o experiență rară să experimenteze direct războiul în țările gazdă. Pentru Zalujnîi, trebuie să fi fost o experiență suprarealistă să se întoarcă pe front ca parte a unei călătorii diplomatice.

„A fost prietenos, dar precaut”, a spus un alt ambasador prezent. „Se putea vedea că era precaut în a fi prea deschis cu oameni pe care nu îi cunoștea personal; nu știe cine este de ce parte.”

După summit, Zalujnîi a rămas o săptămână la Kiev și a avut numeroase întâlniri cu diverse personalități politice și civice. Au circulat zvonuri că, în sfârșit, încerca să identifice membrii unei viitoare echipe politice. Cei din jurul său neagă însă că discuțiile au fost despre politică. „A spus de multe ori că, în timp ce războiul este în desfășurare, trebuie să lucrăm pentru a salva țara și să nu ne gândim la alegeri, iar acest lucru nu s-a schimbat”, a spus Oksana Torop, o fostă jurnalistă BBC care lucrează acum în calitate de consilier media pentru Zaluzhnîi.

Întrebat dacă biroul prezidențial îl consideră pe Zalujnîi o amenințare politică, consilierul lui Zelenski, Mihailo Podoliak, a declarat: „Zalujnîi este văzut de președinte ca făcând parte din echipă, ca un ambasador într-o țară importantă... Oricum, în acest moment nu există un proces politic real.”

