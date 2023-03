Bursele europene au început ziua în scădere. Acțiunile Credit Suisse s-au prăbușit cu peste 60%

Bursele europene au început ziua de luni pe scădere, iar acțiunile Credit Suisse s-au prăbușit cu peste 60%, după ce UBS a acceptat să cumpere banca cu probleme într-o tranzacție de 3 miliarde de dolari, evaluând creditorul elvețian la doar o fracțiune din valoarea sa de piață și provocând temeri legate de o criză bancară mai amplă, transmite BBC.

Conform Agerpres, în jurul orei 8:15 GMT, indicele de referinţă al sectorului bancar european (Stoxx Europe 600/banks) afişa o scădere de 5,92%.

Simultan, la bursa de la Paris, acţiunile BNP Paribas înregistrau o scădere de peste 8%, iar titlurile Société Générale un declin de peste 7%.

La bursa de la Frankfurt, acţiunile Deutsche Bank pierdeau peste 6% iar Commerzbank aproape 5%.

La bursa de la Londra, acţiunile Standard Chartered erau în scădere cu peste 6%, NatWest una de peste 4%, iar HSBC un declin de 3%.

La bursa de la Zurich, acţiunile Credit Suisse s-au prăbuşit cu peste 62,3%, după ce rivalul UBS a anunţat că va plăti trei miliarde de franci (3,23 miliarde de dolari) pentru Credit Suisse şi va prelua pierderi de până la 5,4 miliarde de dolari. Acţiunile UBS au scăzut cu 9,3%, notează CNBC

Investitorii au fost speriaţi şi de informaţiile potrivit cărora valoarea unor obligaţiuni din categoria AT1 (Additional Tier One) emise de Credit Suisse, cu o valoare nominală de 16 miliarde de franci (17,3 miliarde de dolari), va fi redusă la zero, ceea ce a nemulţumit deţinătorii de obligaţiuni care credeau că vor fi protejaţi.

Obligaţiunile Credit Suisse în valoare de peste 17 miliarde de dolari nu mai au nicio valoare

Deţinătorii de obligaţiuni emise de Credit Suisse Group AG au suferit pierderi istorice după ce preluarea băncii elveţiene de către UBS Group AG a dus la ştergerea valorii pentru aproximativ 16 miliarde de franci (17,3 miliarde de dolari) de obligaţiuni riscante, transmite Bloomberg.

Pentru a îmbunătăţi capitalul de bază, după preluarea Credit Suisse de către UBS, Autoritatea de reglementare financiară di Elveţia (Finma) a ordonat „o depreciere completă” a valorii obligaţiunilor din categoria AT1 (Additional Tier One), o clasă relativ riscantă de datorii bancare, emise de Credit Suisse. În paralel, acţionarii băncii Credit Suisse ar urma să primească trei miliarde de franci pentru titlurile lor.

Această decizie va provoca cele mai mari pierderi înregistrate vreodată de piaţă obligaţiunilor de tip AT1 din Europa, piaţă evaluată la 275 de miliarde de dolari, depăşind cu mult singura altă depreciere decisă vreodată pentru acest tip de obligaţiuni: cea de 1,35 miliarde de euro (1,44 miliarde de dolari) suferită de deţinătorii de obligaţiuni la banca spaniolă Banco Popular SA, decisă în 2017, când a fost absorbită de Banco Santander SA pentru un euro.

Într-un scenariu tipic, acţionarii sunt cei care sunt primii afectaţi şi abia după acea deţinătorii de obligaţiuni de tip AT1. De aceea, decizia de a şterge valoarea obligaţiunilor, mai degrabă decât să îi afecteze pe acţionari, a provocat reacţii furioase în rândul unora din deţinătorii de obligaţiuni AT1 emise de Credit Suisse.

„Nu are sens. Va fi o prăbuşire completă pe piaţa AT1”, a spus Patrik Kauffmann, manager de portfoliu la Aquila Asset Management AG. Kauffmann crede că banii ar fi trebuit să meargă la deţinătorii de obligaţiuni AT1, fără a lăsa ceva pentru acţionari, „deoarece trebuie respectat principiul seniorităţii în structura de capital”.

Pacific Investment Management Co., Invesco Ltd. şi BlueBay Funds Management Co. SA se numără printre managerii de active care deţin obligaţiuni de tip AT1 emise de Credit Suisse.

Acest tip de obligaţiuni au fost introduse în Europa după criza financiară globală şi funcţionează ca un amortizor de şocuri atunci când băncile încep să cadă. Obligaţiunile AT1 sunt concepute pentru a impune pierderi deţinătorilor de obligaţiuni sau să fie convertite în acţiuni dacă rata de capitalizare a unei bănci scade sub un nivel stabilit anterior, ceea ce îi consolidează automat bilanţul contabil şi îi permite să funcţioneze în continuare.

Problemele de la Credit Suisse nu afectează băncile franceze şi europene, spune guvernatorul Băncii Franţei

Cele două serii de probleme, cele de la Crédit Suisse şi cele care vizează reglementarea băncilor americane, nu afectează băncile franceze şi europene, a dat asigurări guvernatorul Băncii centrale a Franţei, informează AFP.

„Băncile franceze sunt solide şi nu există niciun fel de problemă pentru băncile franceze”, a afirmat, luni, François Villeroy de Galhau pentru postul de radio France Inter, la o zi după anunţul preluării băncii elveţiene Credit Suisse de către rivala UBS.

„O altă problemă există în SUA, unde mai multe bănci de talie medie nu au fost supuse regulilor de supervizare care au fost adoptate după criza din 2008”, a adăugat Villeroy de Galhau, care este şi membru în consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE).

Potrivit acestuia, niciuna dintre aceste probleme nu afectează băncile franceze. „Ele au un model de business diversificat şi sunt profitabile. Au proceduri solide de control al riscurilor şi, mai presus de orice, au un nivel ridicat de lichiditate şi capital”, a mai spus Villeroy, vorbind despre un sector care este afectat de o săptămână de colapsul băncii americane Silicon Valley Bank (SVB).

În interviul pentru France Inter, guvernatorul Băncii Franţei a mai spus că BCE este hotărâtă să provoace o încetinire a inflaţiei şi că se aşteaptă ca preţurile globale la produsele agricole să scadă în luna iunie, ceea ce ar ajuta la diminuarea presiunilor la adresa preţurilor la alimente.

Pentru a evita orice risc de răspândire, cele mai importante bănci centrale mondiale au anunţat duminică seara o acţiune concertată pentru a facilita accesul la lichidităţile în dolari, ceea ce reaminteşte măsurile adoptate pentru a calma pieţele la începutul pandemiei de Covid-19.

Luni dimineaţa, Autoritatea monetară din Hong Kong a calificat drept „nesemnificativ” impactul scandalului de la Credit Suisse asupra sistemului său bancar, precizând că activele de la Hong Kong ale băncii elveţiene reprezintă mai puţin de 0,5% din totalul activelor din sistemul bancar din Hong Kong.

Nu se repetă anul 2008, spune fostul șef de supraveghere financiară din Regatul Unit

Lord Turner, care conducea organul de supraveghere financiar al Regatului Unit în 2008, în timpul crizei financiare globale, a declarat pentru Sunday Times că nu crede că vom mai vedea o altă criză bancară ca cea de atunci. El a subliniat că băncile au mult mai mult capital de data aceasta și că - spre deosebire de 2008 - nu ne aflăm la capătul unui boom al pieței imobiliare alimentat de credit, care este pe cale să se prăbușească.

La rândul său, Mark Yallop, fostul director executiv al UBS din Marea Britanie, a adăugat că problemele de la Credit Suisse erau destul de specifice băncii respective.

