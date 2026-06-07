Iranul ameninţă că va lovi bazele americane din regiune, după atacul israelian în Beirut: „Acest câine turbat trebuie oprit”

Iranul a ameninţat, duminică, cu atacuri asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, ca represalii după bombardamentul israelian asupra capitalei libaneze Beirut, zonă care este un bastion al grupării şiite pro-iraniene Hezbollah, relatează agenţiile AFP şi EFE.

„Blocada navală impusă Iranului şi permisiunea dată astăzi de SUA regimului sionist (de a ataca Beirutul n.red) fac din bazele şi activele americane şi ale regimului din regiune ţinte legitime”, a declarat negociatorul-şef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, care este preşedintele parlamentului de la Teheran.

„Forţele noastre armate, ca întotdeauna, sunt pregătite” să acţioneze, a adăugat el, într-o declaraţie publicată pe reţeaua X.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Securitate Naţională a parlamentului iranian, Ebrahim Rezaei, a susţinut că Iranul va răspunde „ferm şi dur” atacului efectuat de Israel asupra Beirutului.

„Acest câine turbat trebuie oprit”, a adăugat acelaşi oficial iranian, într-un mesaj postat tot pe platforma X.

Israelul a bombardat duminică mai devreme suburbia sudică a Beirutului, respectiv cartierul Dahye, zonă cunoscută drept un fief al grupării Hezbollah, atac soldat cu cel puţin doi morţi şi 11 răniţi, conform autorităţilor libaneze, notează Agerpres.

Acest atac este primul de când Libanul şi Israelul au convenit miercuri asupra unui nou armistiţiu, după ce armistiţiul în vigoare din 17 aprilie nu a fost niciodată respectat.

Dar Hezbollah a respins această nouă înţelegere de încetare a focului şi a cerut oprirea oricăror negocieri cu Israelul, în timp ce autorităţile libaneze au anunţat un bilanţ de cel puţin 3.613 morţi şi 11.072 de răniţi în urma atacurilor aeriene lansate de Israel începând cu 2 martie, bombardamente însoţite ulterior de o ofensivă terestră în sudul Libanului împotriva grupării şiite pro-iraniene.

Această nouă escaladare în Liban coincide cu sosirea la Teheran a ministrului pakistanez de interne, Mohsin Naqvi, venit acolo pentru a transmite un „mesaj special” către liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei despre negocierile de pace dintre Iran şi SUA.

Teheranul cere încetarea atacurilor asupra Libanului, una din condiţiile pe care le pune în cadrul procesului de negociere a unui acord care să pună capăt războiului început în februarie de SUA şi Israel.

Editor : C.L.B.