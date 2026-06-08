Alegeri legislative în Armenia: Partidul prim-ministrului Paşinian este în frunte, conform rezultatelor parţiale

Partidul prim-ministrului armean Nikol Pașinian se află cu mult în faţa adversarilor săi, potrivit primelor rezultate ale alegerilor parlamentare de duminică din Armenia, care constituie un test al sprijinului populaţiei pentru reorientarea politicii Erevanului către Occident, relatează AFP, citată de News.ro.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, primele rezultate arată că partidul „Contractul Civil” al lui Paşinian este în frunte, urmat de alianţa „Armenia Puternică” a miliardarului armeno-rus Samvel Karapetyan.

Partidul „Contractul civil” are 56%, iar „Armenia puternică” are 21,9% din voturi, după numărarea voturilor din 6,5% din secţiile de votare.

Editor : Liviu Cojan