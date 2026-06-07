Bolojan, mesaj despre viitorul PNL: reformarea partidului și guvernarea nu pot fi făcute simultan

Ilie Bolojan consideră că nu este bine ca un partid să fie reformat atunci când este la guvernare și dat exemplul din septembrie 2021, atunci când PNL a avut Congres și l-a schimbat pe Ludovic Orban de la șefia partidului, înlocuindu-l cu premierul de atunci Florin Cîțu. El a adăugat că energia politică este consumată în principal de actul de guvernare, în timp ce reorganizarea internă a formațiunii devine aproape imposibilă în paralel.

Întrebat despre dezamăgirea unor alegători legată de lipsa reformelor în PNL și despre ideea unui pol de dreapta, Bolojan a explicat că cele două obiective – guvernarea și reforma internă a partidului – sunt greu de realizat simultan.

„Sunt două răspunsuri pe care vi le pot da legat de reformarea PNL. Nu poți în același timp să și guvernezi, pentru că guvernarea îți ia toată energia, de dimineața până seara, dar în același timp să te apuci să intri în partid, să faci alegeri peste tot”, a explicat premierul interimat într-un interviu acordat jurnalistului Radu Buzăianu.

Bolojan a criticat conflictele interne din trecut

Bolojan a făcut referire directă la perioada din 2021 în care PNL a organizat așa-numitul „festival al democrației”, descriind tensiunile interne din partid.

„Vă rog să vă gândiți că una dintre erorile pe care le-a făcut PNL a fost așa-numitul festival al democrației când fiind în guvernare, fiind mandat prin parlamentari de către cetățenii României să ne dedicăm toată energia pentru a le rezolva problemele, PNL a generat acel conflict între premierul în funcție și președintele partidului”, a declarat liderul liberal.

El a continuat criticile și a susținut că disputa internă a afectat activitatea guvernamentală.

„Gândiți-vă că ne plimbat prin toată țara, pe la toate organizațiile județene și, în loc ca cei care erau pe funcții să își consume energia cu problemele României, și le consumau cu măcelurile din partid. Nu puteam face asta. La modul deschis nu ai cum să fii și în guvernare și să reconstruiești partidul”, a mai spus acesta.

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„România are nevoie de o bună guvernare”

Referindu-se la proiectul politic al unui „pol de modernizare”, Bolojan a susținut că dezvoltarea țării depinde de eficiența guvernării.

„În ceea ce privește polul de modernizare, pentru ca țara noastră să se dezvolte are nevoie de o bună guvernare care să modernizeze România”, a spus acesta.

Întrebat cum va gestiona eventualele opoziții interne din partid, Bolojan a subliniat că PNL este format din structuri diverse și că schimbarea este inevitabilă.

„Un partid nu e format niciodată din oameni perfecți și nici noi nu suntem perfecți. Organizațiile județene sunt diferite unele de altele. Într-un județ sunt anumite abordări, în altul sunt alte abordări”, a afirmat el.

Bolojan a avertizat că lipsa reformei poate duce la pierderi politice majore.

„Eu am încredere că, în următorii doi ani de zile, va fi o perioadă suficient de mare în care cei care înțeleg că, dacă nu ne schimbăm, n-avem nicio șansă. Dacă nu ne schimbăm noi înșine, ne vor schimba oamenii în 2028 și va fi prea târziu. Deci aici e o problemă de a înțelege că, dacă continuăm lucrurile tot în varianta în care le-am derulat în 2022, 2023, 2024, nu putem să obținem decât rezultatele din 2024, adică 8,9%”, a completat el.

Bolojan: Vor fi mult mai mulți oameni cu credibilitate în PNL, în anii următori

În final, Bolojan a vorbit despre nevoia de schimbare de personal și de credibilitate în partid.

„Trebuie să vă încojurați de oameni care să aibă credibilitate. Din păcate, PNL cât a stat în toți acești ani într-o formă de anexare la PSD, s-a îmbâcsit de oameni care s-au discreditat. Văzându-vă pe dvs preajma lor oamenii aceia care nu votează, nu vor începe să voteze, dacă planul dvs e acesta.”

El a încheiat cu un mesaj optimist privind viitorul partidului: „Vor fi mult mai mulți oameni cu credibilitate în PNL, în anii următori. Vă asigur de asta.”.

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„Festivalul democrației” din PNL se referă la Congresul liberalilor din 25 septembrie 2021, când competiția internă pentru conducerea partidului a fost intens disputată. În acel moment, premier era Florin Cîțu, iar președintele partidului era Ludovic Orban.

La acel Congres a fost înlăturat Orban de la șefia partidului, iar președinte al liberalilor a devenit Cîțu.

Astfel, Florin Cîțu a devenit și președinte al PNL, fiind premier până în 25 noiembrie 2021, al coaliției PNL-USR-UDMR. În locul lui, la șefia Guvernului a venit Nicolae Ciucă, într-o coaliție PNL-PSD-UDMR și a deținut funcția deprim-ministru până în 12 iunie 2023.

Editor : Ana Petrescu