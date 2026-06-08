Metz Handball a câştigat în premieră Liga Campionilor, după ce a trecut în finală de Gyor, deținătoarea trofeului

Metz Handball a devenit prima echipă franceză care câştigă Liga Campionilor la handbal feminin, după ce a învins-o în finală pe Gyor Audi ETO KC, deţinătoarea trofeului, cu 31-29 (18-17), duminică, în MVM Dome din Budapesta, în timp ce CSM Bucureşti a obţinut medaliile de bronz.

Trofeul obţinut de Metz vine la câteva săptămâni după ce JDA Bourgogne Dijon Handball a cucerit titlul în EHF European League, relatează Agerpres.

Gyor a avut avantaj de trei goluri în cea mai mare parte a primei reprize, dar echipa din Hexagon a revenit şi a intrat la pauză cu un avantaj minim, 18-17.

Sarah Bouktit a fost aleasă cea mai bună jucătoare a turneului Final4 al competiţiei, pentru cele 20 de goluri marcate, dintre care 12 în finală.

Tyra Axner, Lucie Granier, Lena Grandveau şi Petra Vamos au marcat câte 3 goluri pentru învingătoare, Chloe Valentini 2, Anna Albek 2, Anne Emmanuelle Augustine 1, Lylou Borg 1, Grace Zaadi Deuna 1.

Johanna Bundsen a avut 6 intervenţii (20,69%), iar Sabrina Novotna 2 (25%).

De la echipa maghiară s-au remarcat Bruna Aparecida Almeida de Paula 7 goluri, Tjasa Stanko 5, Dione Housheer 5, Nathalie Mari Hagman 4, Kristina Joergensen 2, Helena Elver Hagesoe 2, Csenge Reka Fodor 1, Ida Marie Dahl 1, Emilie Margrethe Hovden 1, Hatadou Sako (portar) 1.

CSM București, pe locul trei

Învinsă în semifinale de Metz Handball, cu 32-27, CSM Bucureşti s-a clasat pe locul al treilea, după ce s-a impus în finala mică în faţa altei echipe francez, Brest Bretagne Handball, cu 32-26 (15-13).

Golurile „tigroaicelor” au fost reuşite de Elizabeth Omoregie 8, Tatjana Brnovic 5, Crina Elena Pintea 5, Emma Cecilie Uhrskov Friis 4, Valeria Maslova 3, Djurdjina Jaukovic 2, Trine Jensen Oestergaard 2, Anne Mette Hansen 2, Dana Andreea Rotaru 1.

Gabriela Goncalves Dias Moreschi a avut 10 intervenţii (35,71%), iar Evelina Maria Louise Eriksson 5 (38,46%).

Cele mai bune de la Brest au fost Clarisse Mairot, cu 11 goluri, Ana Viahireva, cu 6, şi portarul Camille Depuiset, cu 14 intervenţii (30,43%).

CSM Bucureşti s-a clasat pentru a patra oară pe podiumul competiţiei, după ce a câştigat trofeul în 2016, iar în 2017, 2018 şi 2026 a ocupat locul al treilea.

Henny Reistad (Team Esbjerg) a fost golgheterul competiţiei în acest sezon, cu 131 de goluri.

În finala Ligii Campionilor pentru junioare, EHF Youth Club Trophy 2026, care a avut loc în paralel, tot la Budapesta, CSM Bucureşti a fost învinsă dramatic în finală de DVSC Kezilabda Akademia, cu 41-39 (13-13, 33-33), după prelungiri.

CSMB a avut o revenire formidabilă şi a recuperat un pasiv de şase goluri cu şapte minute înainte de finalul timpului regulamentar, dar a pierdut în cele din urmă după prelungiri. CSM jucase prelungiri şi în semifinale, trecând de Gyor ETO KC cu 41-39 (13-21, 34-34).

Maria Sprîncenatu a fost golgheterul turneului Final4, cu 21 de goluri, dintre care 15 în semifinale şi 6 în finală. Mara Ioana Iliescu a marcat 8 goluri în finală, Maria Rozalia Antonescu şi Maria Petrache, câte 7.

Portarul Vivien Tabit a avut 18 intervenţii la DVSC, iar Vera Takacs a marcat 13 goluri, fiind desemnată cea mai bună jucătoare a turneului final.

Editor : Liviu Cojan