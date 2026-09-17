Canada, tot mai aproape de Europa. Ottawa a depus o cerere pentru a se alătura „Forței Expediţionare Comune”. Cine mai face parte

Canada, care doreşte să-şi diversifice relaţiile în domeniul apărării dincolo de Statele Unite, a depus o cerere oficială de a se alătura „Forţei Expediţionare Comune”, o coaliţie militară condusă de Regatul Unit, a anunţat miercuri biroul premierului canadian Mark Carney, relatează joi Reuters.

„Forţa Expediţionară Comună" este o coaliţie de securitate formată din 10 state membre NATO - Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Suedia şi Regatul Unit -, înfiinţată pentru a consolida capacităţile de răspuns rapid la situaţii de securitate.

„Premierul Carney a anunţat că Ottawa a solicitat în mod oficial aderarea la Forţa Expediţionară Comună şi a salutat sprijinul Regatului Unit pentru participarea Canadei la această iniţiativă importantă", a precizat biroul premierului într-un comunicat.

Canada, stat membru NATO, urmăreşte o cooperare militară mai strânsă cu statele europene, în încercarea de a-şi reduce dependenţa de Statele Unite.

Decizia a fost luată în timpul unei întâlniri între Carney şi premierul britanic Andy Burnham, în nordul Angliei.

Cei doi au discutat despre oportunităţile de cooperare în industria de apărare prin intermediul Programului Global de Luptă Aeriană (Global Combat Air Programme), un proiect avansat de avioane de vânătoare la care Canada a aderat în calitate de observator în iulie 2026, a menţionat biroul lui Carney.

Editor : A.R.