Câteva țări NATO blochează planul lui Mark Rutte pentru mai mult ajutor militar destinat Ucrainei

Marea Britanie, Franța și alte state membre NATO au blocat un plan conform căruia fiecare stat membru ar fi trebuit să contribuie cu 0,25% din PIB-ul său la ajutorul militar acordat Ucrainei, a relatat The Telegraph, citând o sursă din cadrul Alianței.

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat reporterilor că propunerea va fi probabil respinsă.

„Nu cred că aceasta va fi acceptată, deoarece există o opoziție puternică împotriva acestui procent fix de 0,25”, a spus el.

Rutte nu a numit membrii care blochează propunerea, dar o sursă din cadrul NATO a declarat pentru The Telegraph că oponenții sunt Marea Britanie, Franța, Canada, Italia și Spania. „Nu sunt foarte entuziaști de această idee”, a spus sursa.

Vestea vine la scurt timp după relaxarea surprinzătoare de către Marea Britanie a sancțiunilor asupra petrolului rusesc, ceea ce a dat o lovitură suplimentară imaginii Londrei ca unul dintre cei mai fideli parteneri ai Ucrainei, scrie Kyiev Independent.

Marea Britanie a stârnit șoc și indignare pe 19 mai prin eliberarea discretă a unei licențe temporare care permite importul de motorină și combustibil pentru avioane fabricat din petrol rusesc dacă „produsele au fost prelucrate într-o țară terță”. Guvernul a acordat, de asemenea, o licență care permite transportul maritim și livrarea de gaz natural lichefiat (GNL) de la terminalele rusești Sakhalin-2 sau Yamal.

Oficialii ucraineni și europeni au fost luați prin surprindere de acest anunț, iar Londra a emis ulterior scuze pentru modul stângaci în care a fost prezentat.

Licențele rămân însă în vigoare.

Cel puțin șapte membri NATO au susținut planul lui Rutte

Respingerea de către Franța a planului de cheltuieli îi subminează, de asemenea, statutul de susținător al luptei Ucrainei împotriva Rusiei. Parisul împarte rolul de lider cu Londra în cadrul așa-numitei „Coaliții a Voinței” — aliați care colaborează pentru a asigura garanții de securitate pe termen lung pentru Kiev.

Potrivit sursei ziarului Telegraph, cel puțin alți șapte membri NATO au susținut planul lui Rutte. Se pare că toți acești membri susținători cheltuiesc deja peste 0,25% din PIB-ul lor pentru ajutorul militar acordat Kievului.

La aceeași reuniune a miniștrilor de Externe ai NATO în cadrul căreia Rutte a afirmat că propunerea va eșua probabil, el a spus că Alianța trebuie să devină mai eficientă în ceea ce privește repartizarea mai echitabilă a sarcinii de a sprijini Ucraina între membri.

„Ceea ce doresc să realizez este ca povara să fie distribuită mai uniform, să existe o mai mare împărțire a sarcinilor aici. Pentru că, în acest moment, doar șase sau șapte aliați fac efortul principal”, a spus el.

NATO va organiza summitul anual la Ankara, Turcia, în iulie. Președintele ucrainean Voloimir Zelenski a fost invitat să participe, iar Rutte ar fi sperat să finalizeze propunerea privind cheltuielile la summit.

Zelenski nu și-a confirmat încă participarea.

Majoritatea summiturilor NATO de după 2022 s-au concentrat pe sprijinul occidental pentru Ucraina, pe fondul războiului pe scară largă al Rusiei și al eforturilor Kievului de a adera la Alianță. De când președintele SUA Donald Trump a preluat funcția în 2025, accentul s-a schimbat.

Sub conducerea lui Trump, SUA și-au redus dramatic sprijinul acordat Ucrainei, solicitând NATO și Europei să preia cea mai mare parte a sarcinii financiare. Trump a respins eforturile Ucrainei de aderare la NATO, amenințând în repetate rânduri că va retrage SUA din Alianță.

