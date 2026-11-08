„America a făcut un pas uriaş înapoi în istorie”. Trump dă asigurări că republicanii se vor întoarce „mai mari și mai puternici”

Preşedintele american Donald Trump crede că Statele Unite au făcut „un pas uriaş înapoi în istorie” odată cu înfrângerea republicanilor săi în faţa democraţilor la alegerile de la jumătatea mandatului, promiţând în acelaşi timp că republicanii se vor întoarce „mai mari şi mai puternici ca niciodată”, relatează AFP.

„America a făcut un pas uriaş înapoi în istorie odată cu rezultatele ultimelor alegeri”, a scris duminică Trump pe platforma sa de socializare Truth Social.

„Dar, nu vă temeţi, ne vom întoarce MAI MARI ŞI MAI PUTERNICI CA NICIODATĂ”, a adăugat el.

Pe fondul furiei populare cauzate de creşterea costului vieţii, republicanii au pierdut marţi la alegerile intermediare majoritatea în Camera Reprezentanţilor şi în Senat, pierzând alegerile inclusiv în bastioane conservatoare, precum statele Texas şi Kansas.

Având astfel din ianuarie anul viitor majoritatea în ambele camere ale Congresului, democraţii vor avea posibilitatea să blocheze iniţiativele legislative dorite de Casa Albă, să obstrucţioneze numirile decise de Trump şi să lanseze anchete împotriva acestuia şi a membrilor administraţiei sale. Totuşi, Trump a ameninţat la rândul său că-şi va folosi dreptul de veto şi că va încerca să guverneze prin ordine executive (decrete).

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Editor : A.M.G.