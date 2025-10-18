Ce a spus Trump despre ținuta cu care Zelenski s-a prezentat la Casa Albă

Preşedintele american Donald Trump a avut cuvinte apreciative la adresa ţinutei cu care omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a mers vineri la întâlnirea de la Casa Albă. Vestimentația purtată de Zelenski la întâlnirile cu Trump a devenit subiect de știri, după ce liderul de la Casa Albă i-a transmis acestuia să poarte costum la prima lor întrevedere, rugăminte ignorată de liderul de la Kiev.

„Cred că arată foarte bine în acest sacou. Da, foarte bine. Sper că oamenii vor observa asta. Este bine, e într-adevăr foarte elegant. Îmi place”, a spus Trump, referindu-se la sacoul negru pe care îl purta Zelenski, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Comentariile lui Trump au amintit de una dintre vizitele anterioare ale lui Zelenski la Casa Albă, în februarie. Atunci, preşedintele ucrainean a fost criticat pentru ceea ce s-a considerat a fi o ţinută excesiv de informală.

La acea vizită, Zelenski purta un pulover simplu, văzut ca un simbol al rolului său activ în calitate de comandant suprem al forţelor armate ale Ucrainei, însă gestul a fost interpretat în SUA şi ca fiind lipsit de respect.

