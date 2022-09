Cel puțin 12 morți și zeci de răniți într-un incendiu izbucnit la un bar de karaoke din Vietnam

Cel puțin 12 oameni au murit și alți 40 au fost răniți într-un incendiu produs la un bar de karaoke din sudul Vietnamului, relatează Reuters, care citează presa de stat.

Incendiul a izbucnit la barul din provincia Binh Duong, în noaptea de marți spre miercuri, potrivit agenției oficiale Vietnam News Agency.

Dintre răniți, 11 se află în stare gravă, se arată în raportul poliției vietnameze.

"Când a izbucnit incendiul, am fost atât de panicată, dar am fugit, am reușit să fug. Nu-mi amintesc exact cum s-a întâmplat totul", a povestit o persoană care se afla în interiorul barului.

Pentru moment, cauzele izbucnirii flăcărilor nu sunt cunoscute.

