Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO

Collins Aerospace, o companie care furnizează sisteme de check-in și îmbarcare pe aeroporturi din întreaga lume, a semnat recent un contract cu Agenția de Comunicații și Informații a NATO. Compania a fost ținta unui atac cibernetic major, care a afectat traficul pe mai multe aeroporturi.

Zeci de zboruri au fost întârziate, iar altele, anulate. Probleme mari au fost la Bruxelles, Londra și Berlin, dar au fost afectate și alte aeroporturi care aveau planificate zboruri spre și dinspre aceste destinații.

În capitala Belgiei, de exemplu, atacul cibernetic a afectat 35.000 de pasageri, iar perturbările au continuat și duminică. Aeroportul a cerut companiilor aeriene să anuleze jumătate din zborurile programate pentru a evita timpii lungi de așteptare și anulările de ultim moment, relatează publicația spaniolă 20minutos.

Ținta atacului cibernetic a fost Collins Aerospace, o companie americană care oferă servicii de check-in și îmbarcare companiilor aeriene de pe mai multe aeroporturi din întreaga lume, dar care sprijină și industria aerospațială și de apărare globală. Mai exact, atacul a vizat software-ul Muse, care permite diferitelor companii aeriene să utilizeze aceleași ghișee de check-in și porți de acces la un aeroport.

Într-o declarație, Collins Aerospace a raportat detectarea „unui blocaj legat de softul Muse pe anumite aeroporturi”. Compania au explicat că impactul acestui incident „se limitează la check-in-ul electronic al clienților și la livrarea bagajelor și poate fi atenuat prin check-in-ul manual”.

Aceasta înseamnă că operațiunile de check-in și îmbarcare pe aceste aeroporturi au fost făcute manual, ducând la întârzieri. Doar British Airways a putut opera normal datorită unui sistem alternativ de check-in și îmbarcare, potrivit BBC.

Collins Aerospace este o filială a RTX, care oferă consultanță altor companii în domeniul securității cibernetice și oferă servicii de sprijin pentru operațiunile militare.

Cu doar câteva zile în urmă, compania americană a anunțat într-un comunicat că a semnat un contract cu Agenția NATO pentru Comunicații și Informații (NCIA) pentru a furniza Alianței software de planificare a războiului electronic și management al luptelor.

Acest instrument software integrat „este conceput pentru a planifica, direcționa, coordona, sincroniza și evalua activitățile de război electromagnetic”, atât „proprii, cât și inamice”, adaugă compania.

Ryan Bunge, vicepreședinte și director general al departamentului de Comandă, Control, Comunicații, Informatică, Informații și Autonomie al Collins Aerospace, a explicat în aceeași notă că acest instrument este „crucial pentru vizualizarea amenințărilor legate de războiul electronic și automatizarea utilizării bruiajelor și senzorilor”.

Pentru compania americană, această colaborare „strânsă” cu NATO „va stimula semnificativ capacitățile de război electromagnetic ale NATO și va contribui la apărarea și securitatea colectivă a țărilor membre”.

