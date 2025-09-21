Live TV

Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO

Data actualizării: Data publicării:
British Airways workers at Heathrow airport have voted to strike in a dispute over pay, Manchester, Greater Manchester, UK - 26 Jun 2022
Aglomerație pe aeroportul Heathrow din Londra. Foto: Profimedia Images

Collins Aerospace, o companie care furnizează sisteme de check-in și îmbarcare pe aeroporturi din întreaga lume, a semnat recent un contract cu Agenția de Comunicații și Informații a NATO. Compania a fost ținta unui atac cibernetic major, care a afectat traficul pe mai multe aeroporturi.

Zeci de zboruri au fost întârziate, iar altele, anulate. Probleme mari au fost la Bruxelles, Londra și Berlin, dar au fost afectate și alte aeroporturi care aveau planificate zboruri spre și dinspre aceste destinații.

În capitala Belgiei, de exemplu, atacul cibernetic a afectat 35.000 de pasageri, iar perturbările au continuat și duminică. Aeroportul a cerut companiilor aeriene să anuleze jumătate din zborurile programate pentru a evita timpii lungi de așteptare și anulările de ultim moment, relatează publicația spaniolă 20minutos.

Ținta atacului cibernetic a fost Collins Aerospace, o companie americană care oferă servicii de check-in și îmbarcare companiilor aeriene de pe mai multe aeroporturi din întreaga lume, dar care sprijină și industria aerospațială și de apărare globală. Mai exact, atacul a vizat software-ul Muse, care permite diferitelor companii aeriene să utilizeze aceleași ghișee de check-in și porți de acces la un aeroport.

Într-o declarație, Collins Aerospace a raportat detectarea „unui blocaj legat de softul Muse pe anumite aeroporturi”. Compania au explicat că impactul acestui incident „se limitează la check-in-ul electronic al clienților și la livrarea bagajelor și poate fi atenuat prin check-in-ul manual”.

Aceasta înseamnă că operațiunile de check-in și îmbarcare pe aceste aeroporturi au fost făcute manual, ducând la întârzieri. Doar British Airways a putut opera normal datorită unui sistem alternativ de check-in și îmbarcare, potrivit BBC.

Collins Aerospace este o filială a RTX, care oferă consultanță altor companii în domeniul securității cibernetice și oferă servicii de sprijin pentru operațiunile militare.

Cu doar câteva zile în urmă, compania americană a anunțat într-un comunicat că a semnat un contract cu Agenția NATO pentru Comunicații și Informații (NCIA) pentru a furniza Alianței software de planificare a războiului electronic și management al luptelor.

Acest instrument software integrat „este conceput pentru a planifica, direcționa, coordona, sincroniza și evalua activitățile de război electromagnetic”, atât „proprii, cât și inamice”, adaugă compania.

Ryan Bunge, vicepreședinte și director general al departamentului de Comandă, Control, Comunicații, Informatică, Informații și Autonomie al Collins Aerospace, a explicat în aceeași notă că acest instrument este „crucial pentru vizualizarea amenințărilor legate de războiul electronic și automatizarea utilizării bruiajelor și senzorilor”.

Pentru compania americană, această colaborare „strânsă” cu NATO „va stimula semnificativ capacitățile de război electromagnetic ale NATO și va contribui la apărarea și securitatea colectivă a țărilor membre”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
3
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
MiG-31k
5
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Digi Sport
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
carduri sociale
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii...
alegeri moldova
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova: Rețea...
rachetă Patriot
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației...
Memorial for Charlie Kirk in Phoenix, AZ, USA - 20 Sep 2025
Înmormântarea lui Charlie Kirk: Ceremonie grandioasă în Arizona, cu...
Ultimele știri
Jurnalista chineză care a relatat despre primele faze ale COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare
Venezuela a început antrenamentele militare cu civilii, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite
„Până când datoria ne va despărți”. Tinerele cupluri din Cecenia aleg „divorțurile fictive” pentru a scăpa de sărăcie. Cum funcționează
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești care încalcă granițele țărilor NATO
mae ministerul de externe inquam octav ganea
Avertisment MAE pentru români, după atacurile cibernetice în mai multe aeroporturi din Europa. Ce țări sunt afectate
Volodimir Zelenski
Zelenski vrea ca România și Polonia să doboare dronele rusești. „Nu contăm pe alții”
New aircraft parking platform at Bucharest Henri Coanda International Airport, Otopeni, Ilfov, Romania - 18 Jul 2023
Trei iranieni, prinși cu documente false pe Aeroportul Henri Coadă. Încercau să intre ilegal în Schengen
Germany: Berlin Airport Bustling With Tourists In Mid-Summer Rush
Zboruri întârziate și anulate după un atac informatic care a vizat aeroporturile din Berlin și Bruxelles
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Weekend de groază în 'blocul vedetelor'! Mascaţii au descins în forţă peste proxeneţi şi traficanţi...
Fanatik.ro
„Este vreun conflict între Tănase și Olaru?”. Dilema a fost rezolvată în câteva secunde: „Sunt foarte bine...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de...
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Drumul născut din frica de ruși care a cucerit lumea. Transfăgărășanul, după 51 de ani, rămâne cel mai...
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Au ”explodat” la adresa CFR-ului, după decesul lui Ciprian Scrobotă: ”Josnic!”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară"
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Kristin Davis n-a știut că "And Just Like That" se termină după sezonul 3: "Am presupus că vom continua"
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme