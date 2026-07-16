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Cum încearcă monarhiile din Golf să ocolească blocada din Strâmtoarea Ormuz (Financial Times)

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symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Strâmtoarea Ormuz. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Porturi și coridor logistic și feroviar Conducte de petrol vechi și noi 

E din nou tensiune în zona Golfului, iar Strâmtoarea Ormuz este blocată. Comerțul trebuie să continue, însă, așa că rutele alternative trebuie create. Financial Times scrie despre proiectele care le permit monarhiilor din Golf să ocolească acest obstacol. Cel mai recent vizează Dubaiul. Potrivit Financial Times, DP World, gigantul logistic cu sediul în Dubai, a început discuțiile pentru dezvoltarea unui nou port la Fujairah și a unui nou terminal în cadrul facilității existente acolo.

Acest demers ar oferi o alternativă la Jebel Ali, cel mai important port din Orientul Mijlociu, care, situat la vest de Ormuz, își vede operațiunile amenințate de tensiunile legate de această strâmtoare. 

Operatorul portuar cu sediul în Dubai poartă discuții pentru dezvoltarea unui port multifuncțional complet nou în zona de coastă a emiratului Fujairah și a unui nou terminal în portul existent din același emirat, au declarat surse familiarizate cu acest subiect.

În ultimele două decenii, DP World a devenit una dintre cele mai prolifice entități ale EAU pe plan internațional, construind un imperiu portuar și logistic la nivel mondial, însă Jebel Ali rămâne bijuteria coroanei grupului și a proprietarului său, Dubai.

Mutarea unei părți din capacitatea portului în afara Dubaiului marchează o schimbare radicală pentru emirat, care s-a impus ca un hub global de comerț și finanțe, în parte datorită creșterii portului Jebel Ali.

Porturi și coridor logistic și feroviar

Blocada strâmtorii a determinat Arabia Saudită să valorifice infrastructura de pe coasta Mării Roșii și să revizuiască proiectul Neom, restrângând viziunea unui megalopolis futurist și punând un accent mai mare pe componenta portuară. De asemenea, Riadul a inaugurat un coridor logistic și feroviar care permite transportul mărfurilor până la granița cu Iordania.

Cu o lungime de 1.700 de kilometri, acest coridor utilizează liniile rețelei feroviare saudite, pornind din portul King Abdulaziz din Dammam; traseul traversează teritoriul saudit, trecând prin capitala Riad și se îndreaptă spre nord, către Al-Haditha, via nodul feroviar Al Zabirah. De acolo, transportul mărfurilor continuă pe cale rutieră.

Ca răspuns la noile riscuri generate de o eventuală blocare a Strâmtorii Ormuz, Arabia Saudită a decis să accelereze construcția căii ferate a Consiliului de Cooperare al Golfului (GCC). Compania Saudi Arabia Railways a lansat licitații pentru proiectarea unor tronsoane cheie care vor conecta Regatul cu Kuweitul, în nord, și cu Qatarul și Emiratele Arabe Unite, în sud, precum și pentru o linie secundară către Bahrain. Finalizarea proiectului este prevăzută pentru anul 2030.  

De la începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie, Iranul a lansat aproape 3.000 de drone sau rachete asupra Emiratelor Arabe Unite — mai multe decât asupra oricărei alte țări. La începutul conflictului, a izbucnit un incendiu la Jebel Ali, pe care autoritățile l-au atribuit căderii unor resturi în urma interceptării unei rachete.

Războiul cu Iranul a marcat un alt capitol dificil pentru grup, care, cu doar câteva săptămâni înainte de izbucnirea conflictului, îl demisese din funcție pe președintele și directorul executiv de lungă durată al grupului, Sultan Ahmed bin Sulayem, din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuz sexual asupra minorilor.

Activitatea din Jebel Ali, cel mai mare port de containere din regiune, a scăzut cu 90-95% după ce Iranul a închis strâmtoarea ca răspuns la atacurile americano-israeliene, determinând operatorul portuar să caute alternative la această cale navigabilă, au afirmat sursele. DP World discuta în prezent un acord preliminar cu oficialii guvernamentali, structura și finanțarea noului proiect urmând să fie finalizate, au precizat sursele.

Conducte de petrol vechi și noi 

Pentru a asigura reluarea fluxurilor de petrol, monarhiile din Golf au început să utilizeze din nou anumite conducte existente. În mod notabil, Arabia Saudită ia în considerare extinderea conductei „Est-Vest” (East-West Pipeline), cu o lungime de 1.200 km, capabilă să transporte până la 7 milioane de barili de țiței pe zi către portul Yanbu de la Marea Roșie.

Din Yanbu, petrolul poate fi expediat către Europa prin Canalul Suez, sau către Asia prin strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Între timp, conducta din Abu Dhabi face legătura între zăcămintele terestre Habshan din Abu Dhabi și Fujairah. Operată de ADNOC și inaugurată în 2012, această conductă de 360 ​​km are o capacitate de aproximativ 1,5 – 1,8 milioane de barili pe zi.

În cazul Irakului, principala rută de export din nord, care permite evitarea strâmtorii Ormuz, pornește din Kirkuk și ajunge în portul turcesc Ceyhan, la Marea Mediterană, traversând Kurdistanul. După o perioadă de inactivitate de doi ani și jumătate, conducta a fost repusă în funcțiune în septembrie anul trecut, în urma unui acord provizoriu între Bagdad și Guvernul Regional al Kurdistanului.

Planurile DP World subliniază modul în care războiul cu Iranul a forțat guvernele și companiile din regiune să-și reconsidere infrastructura și coridoarele economice dezvoltate pornind de la premisa că va exista un tranzit neîntrerupt prin strâmtoare.

Înainte de război, traficul prin strâmtoare se ridica la aproximativ 135 de nave pe zi, dar abia a depășit 40 de tranzite zilnice de când calea navigabilă a fost declarată din nou deschisă pentru scurt timp, după ce SUA și Iranul au semnat un armistițiu provizoriu.

Starea precară a procesului diplomatic a fost subliniată de o escaladare a loviturilor reciproce și a atacurilor iraniene asupra navelor din strâmtoarea îngustă în ultima săptămână. Ultimele ostilități au determinat din nou scăderea traficului la un nivel minim.

Editor : M.C

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