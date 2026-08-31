România, în topul producătorilor de bere din UE. Cât a produs țara noastră în 2025

În 2025, țările Uniunii Europene au produs 34,4 miliarde de litri de bere, Germania fiind lider detașat, în timp ce România a ocupat locul al nouălea în clasamentul producătorilor europeni, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.

Cea mai mare parte a berii produse anul trecut în UE, 32,3 miliarde de litri, conţinea peste 0,5% alcool, în timp ce berea cu conţinut scăzut de alcool (sub 0,5%) şi berea fără alcool au reprezentat 2,1 miliarde de litri, scrie Agerpres care citează din datele Eurostat.

Germania a fost principalul producător de bere din UE în 2025, cu o cantitate 7,4 miliarde de litri de bere (21,6% din producţia vândută a UE).

Spania s-a clasat pe locul al doilea (5,3 miliarde de litri; 15,5%), urmată de Polonia (3,5 miliarde de litri; 10,2%).

Lista primilor cinci producători a fost completată de Ţările de Jos (2,4 miliarde de litri; 6,9%) şi Franţa (2,1 miliarde de litri; 6,0%).

Pe locurile următoare se situează Belgia (1,992 miliarde litri de bere), Cehia (1,922 miliarde litri), Italia (1,725 miliarde litri) şi România (1,594 miliarde litri de bere).

În cazul României, cea mai mare parte a berii produse în anul 2025 (1,491 miliarde litri) conţinea peste 0,5% alcool, în timp ce berea cu conţinut scăzut de alcool (sub 0,5%) şi berea fără alcool au reprezentat 103,954 milioane de litri.

Editor : Ana Petrescu