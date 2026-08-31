Un adolescent de 17 ani a murit după ce a intrat într-un stâlp cu maşina pe care o conducea fără permis

Un tânăr în vârstă de 17 ani a decedat în urma unui accident rutier petrecut în noaptea de duminică spre luni pe o stradă de la periferia municipiului Slatina, după ce maşina pe care o conducea fără a avea permis ar fi lovit un stâlp, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.

În autoturism se mai aflau încă doi tineri, unul în vârstă de 14 ani, fratele adolescentului aflat la volan, şi altul în vârstă de 20 de ani, posesorul maşinii.

"Din primele verificări, poliţiştii au stabilit că un autoturism condus de un minor, în vârstă de 17 ani, din municipiul Slatina, judeţul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi intrat în coliziune cu un stâlp", a precizat sursa citată.

Pasagerii din maşină au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. Ei ar suferit leziuni uşoare, arată IPJ.

Minorul aflat la volan în momentul producerii accidentului nu deţinea permis de conducere.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi încredinţarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că nu deţine permis de conducere.

Editor : A.P.