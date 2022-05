Mărturii cutremurătoare ale unui copil de opt ani, din Mariupol. Băiatul ține un jurnal de război în care povestește cum i-au murit bunicii și animalele de companie. Un fragment din jurnal băiețelului a fost publicat și de ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmitro Kuleba, pe Twitter.

"Duminică: Am dormit bine, m-am trezit, am zâmbit, m-am ridicat și am citit 25 de pagini. Apoi, bunicul meu a murit. Am răni pe spate, mai exact, pielea ruptă. Sora mea are o rană la cap, iar mama mea are carnea ruptă de pe braț și o gaură în picior. Eu am 8 ani, sora mea are 15, iar mama 38. Trebuie să schimbăm pansamentul. Mama este prima, apoi urmează sora mea, iar eu sunt al treilea. Am și o prietenă nouă, Vika Vesyolaya, care este vecina noastră, iar părinții ei sunt frumoși.

Luni: M-am trezit, la fel ca ieri, am zâmbit. Ziua mea va fi în curând. Din 24 februarie, cei doi câini ai mei au murit, la fel și bunica Galya și orașul meu iubit, Mariupol", sunt cuvintele scrise de copilul de 8 ani pe un caiet.

Șeful diplomației ucrainene a publicat pe contul său de Twitter o imagine cu un fragment din jurnalul băiețelului.

"Cei doi câini ai mei au murit, la fel și bunica mea Galya și orașul meu iubit, Mariupol", a scris Yegor în jurnalul său în timp ce se ascundea de bombele rusești. A murit și bunicul lui. El, sora lui și mama lor au fost răniți", este mesajul lui Dmitri Kuleba.

"Ucraina nu va renunța și nu va obosi niciodată. Trebuie să triumfăm!", a mai scris ministrul ucrainean de externe.

