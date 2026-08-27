Danemarca, despăgubiri de 40.000 euro pentru mii de femei din Groenlanda cărora le-au fost implantate contraceptive fără consimțământ

Parlamentul danez a aprobat joi acordarea unor despăgubiri pentru mii de femei din Groenlanda cărora li s-au implantat, fără consimțământul lor, dispozitive contraceptive intrauterine timp de decenii.

Despăgubirea se va ridica la 300.000 de coroane daneze, aproximativ 40.000 de euro, pentru fiecare persoană eligibilă, conform legii adoptate joi cu 100 de voturi pentru și 10 împotrivă, transmit EFE și dpa preluate de Agerpres.

„Semnificația acestei legi nu poate fi subestimată. Este o recunoaștere foarte concretă a traumei provocate generațiilor de femei groenlandeze”, a declarat Naaja H. Nathanielsen, membră groenlandeză a parlamentului danez.

Aproximativ 4.500 de femei sunt eligibile

Se estimează că în jur de 4.500 de femei sunt eligibile pentru despăgubiri. Acestea au primit, fără știrea sau consimțământul lor, dispozitive contraceptive intrauterine între 1960 și 1991.

În anii 1960 și 1970, medicii danezi au implantat astfel de dispozitive mai multor mii de femei și fete din Groenlanda, într-o încercare a autorităților daneze de a limita creșterea populației pe insulă.

Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei

Danemarca a fost responsabilă de asistența medicală în fosta colonie până în 1992. Cea mai mare insulă din lume este în prezent în mare parte autonomă, dar oficial rămâne parte a Regatului Danemarcei.

Anul trecut, premierul danez Mette Frederiksen a cerut oficial scuze pentru acest capitol din istoria danezo-groenlandeză.

Două rapoarte de specialitate care investighează acest caz urmează să fie publicate vineri.

Editor : Ana Petrescu