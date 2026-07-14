De ce i-a cerut Zelenski premierului Sviridenko să părăsească postul. Investigație Politico

O anchetă de corupţie a stat la baza noii remanieri guvernamentale din Ucraina, preşedintele Volodimir Zelenski anunţând duminică schimbări în cadrul administraţiei sale. Acuzaţii iminente de delapidare aduse ambasadoarei Ucrainei în SUA, Olga Stefanişîna, par să fi grăbit decizia de a remania guvernul la doar un an de la ultima reorganizare, relatează POLITICO.

"Stefanişîna trebuie să se întoarcă în Ucraina, iar noi avem nevoie de un ambasador puternic în America; de aceea au început schimbările acum", a declarat pentru POLITICO un oficial ucrainean de rang înalt, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre chestiuni politice sensibile. "Olga trebuie să facă faţă acuzaţiilor autorităţilor anticorupţie, chiar dacă acestea nu sunt pe deplin juste la adresa ei, iar cazul în ansamblu este absurd", a adăugat oficialul, care are cunoştinţe directe despre aceste măsuri.

Stefanişîna nu a fost încă pusă oficial sub acuzare.

Ambasadoarea a fost implicată în mai multe anchete de corupţie iniţiate în 2019 şi 2025 de Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei şi de Parchetul Special Anticorupţie. Anchetele vizează un caz de delapidare vechi de zece ani, în valoare de 2,5 milioane de hrivne (49.000 de euro), la Ministerul Justiţiei, achiziţionarea ilegală de bunuri ale statului ucrainean de către fostul soţ al lui Stefanişîna, precum şi un apartament luxos din centrul Kievului, înregistrat pe numele părinţilor ei, pe care Stefanişîna nu l-a declarat până când jurnaliştii nu l-au descoperit. Ambasadoarea a negat orice faptă ilegală.

Stefanişîna, care şi-a început mandatul la Ambasada Ucrainei din Washington în septembrie anul trecut, nu şi-a depus oficial demisia şi a afirmat că plecarea sa iminentă nu are nicio legătură cu ancheta Biroului.

"Contribui pe cât posibil la stabilirea adevărului şi nu am nicio rezervă faţă de activităţile Biroului Naţional Anticorupţie în ceea ce priveşte investigarea oricăror informaţii care au ajuns în posesia acestuia", a declarat Stefanişîna luni pentru POLITICO, adăugând că va oferi mai multe detalii în zilele următoare.

Biroul Anticorupţie a refuzat să comenteze, având în vedere ancheta în curs.

Prim-ministrul demisionar Iulia Svîrîdenko ar urma să îi succedă la post Olgăi Stefanişîna, a dezvăluit deputatul ucrainean Iaroslav Jelezniak într-un videoblog referitor la ultima remaniere a lui Zelenski.

În 2025, Svîrîdenko a contribuit la transformarea unui acord cu SUA privind mineralele critice, care iniţial era defavorabil Ucrainei, într-un acord benefic pentru ambele părţi. De asemenea, ea are relaţii bune cu actuala administraţie americană, a afirmat Jelezniak, un critic proeminent al lui Zelenski.

Svîrîdenko nu a confirmat că ar fi în curs discuţii privind un nou post, dar a declarat că este "gata să continue să servească Ucraina pentru a îndeplini sarcini menite să consolideze poziţiile Ucrainei, să-i protejeze interesele naţionale şi să aducă o pace justă".

Remanierea guvernamentală, pregătită de mai mult timp

Viitoarea remaniere guvernamentală se afla în pregătire de luni de zile, potrivit oficialului ucrainean, iar ancheta de corupţie împotriva lui Stefanişîna nu a făcut decât să ofere un impuls pentru a o accelera acum.

"Încă ne lipsesc doi miniştri - la justiţie şi digitalizare. De asemenea, intenţionăm de mult timp să îi înlocuim pe miniştrii educaţiei, infrastructurii şi afacerilor veteranilor", a declarat oficialul ucrainean pentru POLITICO.

Sunt aşteptate schimbări şi în cadrul departamentelor de politică externă şi de aplicare a legii, în timp ce nu este clar dacă ministrul apărării, Mîhailo Fedorov, îşi va păstra funcţia.

"Cea mai rapidă cale către o remaniere este iniţierea demisiei prim-ministrului, deoarece aceasta înseamnă demisia automată a întregului cabinet. Asta înseamnă mai puţine runde de vot (în parlament). Iar preşedintele va decide asupra noilor miniştri împreună cu noul prim-ministru şi parlamentarii", a explicat oficialul ucrainean.

Deputaţii ucraineni îşi exprimă de ceva timp nemulţumirea faţă de guvernul condus de Svîrîdenko, potrivit lui Jelezniak.

Serhii Koreţki, directorul general al companiilor energetice de stat Naftogaz şi Ukrnafta, a fost văzut alături de Zelenski la summitul NATO din 7-8 iulie de la Ankara şi se zvoneşte că ar fi în cursă pentru a o înlocui pe Svîrîdenko în funcţia de prim-ministru, au declarat pentru POLITICO Jelezniak şi oficialul ucrainean.

Zelenski nu a făcut comentarii cu privire la persoana care va fi numită prim-ministru. "Ucraina se confruntă cu provocări legate de pregătirile pentru iarnă, atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii de gaze şi gestionarea regiunilor de pe linia frontului… de aceea, Koreţki va deveni, cel mai probabil, noul prim-ministru", a conchis oficialul ucrainean.

Editor : A.R.