Live TV

De ce i-a cerut Zelenski premierului Sviridenko să părăsească postul. Investigație Politico

Data publicării:
Președintele Zelenski, de vorbă cu premierul Iulia Sviridenko. Foto X
Președintele Zelenski, de vorbă cu premierul Iulia Sviridenko. Foto: X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Remanierea guvernamentală, pregătită de mai mult timp

O anchetă de corupţie a stat la baza noii remanieri guvernamentale din Ucraina, preşedintele Volodimir Zelenski anunţând duminică schimbări în cadrul administraţiei sale. Acuzaţii iminente de delapidare aduse ambasadoarei Ucrainei în SUA, Olga Stefanişîna, par să fi grăbit decizia de a remania guvernul la doar un an de la ultima reorganizare, relatează POLITICO.

"Stefanişîna trebuie să se întoarcă în Ucraina, iar noi avem nevoie de un ambasador puternic în America; de aceea au început schimbările acum", a declarat pentru POLITICO un oficial ucrainean de rang înalt, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre chestiuni politice sensibile. "Olga trebuie să facă faţă acuzaţiilor autorităţilor anticorupţie, chiar dacă acestea nu sunt pe deplin juste la adresa ei, iar cazul în ansamblu este absurd", a adăugat oficialul, care are cunoştinţe directe despre aceste măsuri.

Stefanişîna nu a fost încă pusă oficial sub acuzare.

Ambasadoarea a fost implicată în mai multe anchete de corupţie iniţiate în 2019 şi 2025 de Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei şi de Parchetul Special Anticorupţie. Anchetele vizează un caz de delapidare vechi de zece ani, în valoare de 2,5 milioane de hrivne (49.000 de euro), la Ministerul Justiţiei, achiziţionarea ilegală de bunuri ale statului ucrainean de către fostul soţ al lui Stefanişîna, precum şi un apartament luxos din centrul Kievului, înregistrat pe numele părinţilor ei, pe care Stefanişîna nu l-a declarat până când jurnaliştii nu l-au descoperit. Ambasadoarea a negat orice faptă ilegală.

Stefanişîna, care şi-a început mandatul la Ambasada Ucrainei din Washington în septembrie anul trecut, nu şi-a depus oficial demisia şi a afirmat că plecarea sa iminentă nu are nicio legătură cu ancheta Biroului.

"Contribui pe cât posibil la stabilirea adevărului şi nu am nicio rezervă faţă de activităţile Biroului Naţional Anticorupţie în ceea ce priveşte investigarea oricăror informaţii care au ajuns în posesia acestuia", a declarat Stefanişîna luni pentru POLITICO, adăugând că va oferi mai multe detalii în zilele următoare.

Biroul Anticorupţie a refuzat să comenteze, având în vedere ancheta în curs.

Prim-ministrul demisionar Iulia Svîrîdenko ar urma să îi succedă la post Olgăi Stefanişîna, a dezvăluit deputatul ucrainean Iaroslav Jelezniak într-un videoblog referitor la ultima remaniere a lui Zelenski.

În 2025, Svîrîdenko a contribuit la transformarea unui acord cu SUA privind mineralele critice, care iniţial era defavorabil Ucrainei, într-un acord benefic pentru ambele părţi. De asemenea, ea are relaţii bune cu actuala administraţie americană, a afirmat Jelezniak, un critic proeminent al lui Zelenski.

Svîrîdenko nu a confirmat că ar fi în curs discuţii privind un nou post, dar a declarat că este "gata să continue să servească Ucraina pentru a îndeplini sarcini menite să consolideze poziţiile Ucrainei, să-i protejeze interesele naţionale şi să aducă o pace justă".

Remanierea guvernamentală, pregătită de mai mult timp

Viitoarea remaniere guvernamentală se afla în pregătire de luni de zile, potrivit oficialului ucrainean, iar ancheta de corupţie împotriva lui Stefanişîna nu a făcut decât să ofere un impuls pentru a o accelera acum.

"Încă ne lipsesc doi miniştri - la justiţie şi digitalizare. De asemenea, intenţionăm de mult timp să îi înlocuim pe miniştrii educaţiei, infrastructurii şi afacerilor veteranilor", a declarat oficialul ucrainean pentru POLITICO.

Sunt aşteptate schimbări şi în cadrul departamentelor de politică externă şi de aplicare a legii, în timp ce nu este clar dacă ministrul apărării, Mîhailo Fedorov, îşi va păstra funcţia.

"Cea mai rapidă cale către o remaniere este iniţierea demisiei prim-ministrului, deoarece aceasta înseamnă demisia automată a întregului cabinet. Asta înseamnă mai puţine runde de vot (în parlament). Iar preşedintele va decide asupra noilor miniştri împreună cu noul prim-ministru şi parlamentarii", a explicat oficialul ucrainean.

Deputaţii ucraineni îşi exprimă de ceva timp nemulţumirea faţă de guvernul condus de Svîrîdenko, potrivit lui Jelezniak.

Serhii Koreţki, directorul general al companiilor energetice de stat Naftogaz şi Ukrnafta, a fost văzut alături de Zelenski la summitul NATO din 7-8 iulie de la Ankara şi se zvoneşte că ar fi în cursă pentru a o înlocui pe Svîrîdenko în funcţia de prim-ministru, au declarat pentru POLITICO Jelezniak şi oficialul ucrainean.

Zelenski nu a făcut comentarii cu privire la persoana care va fi numită prim-ministru. "Ucraina se confruntă cu provocări legate de pregătirile pentru iarnă, atacurile continue ale Rusiei asupra infrastructurii de gaze şi gestionarea regiunilor de pe linia frontului… de aceea, Koreţki va deveni, cel mai probabil, noul prim-ministru", a conchis oficialul ucrainean.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
George Simion.
2
Simion pune o primă condiție în schimbul unei guvernări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Mirela Nemțanu, la emisiunea În Fața Ta.
3
Mirela Nemțanu, despre cazul Viorel Pașca: „Statul a participat, nu ca spectator, a fost...
Zbor de patrulare al SUA în zona Golfului. Foto: CENTCOM/X
4
Tensiuni maxime. Trump insistă că Srâmtoarea Ormuz este deschisă, Iranul susține că a...
terminal petrolier in flacari
5
Sankt Petersburg recrutează trăgători cu mitraliera pentru apărarea rafinăriilor. Salariu...
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
Digi Sport
Petiția "Argentina, OUT de la Cupa Mondială" și-a atins obiectivul: peste 5.000.000 de oameni au semnat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, după negocierile de luni: Blocajul e la componența guvernului, nu la numele premierului. Ce spune despre anticipate
nicusor da da noroc cu volodimir zelenski
Nicușor Dan merge mâine la Kiev, la invitația lui Volodimir Zelenski. Președintele României va participa la un summit important
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Dacă nu se va ajunge la o soluţie, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul
Joint briefing by President of Ukraine and government officials
Directorul general al Naftogaz ar urma să devină premier al Ucrainei. Svîrîdenko va fi ambasador în SUA (surse)
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - STUDIU VACCINARE - INSCOP - 22 IAN 2026
Remus Ştefureac: „Poate că alegerile anticipate ar putea duce la o...
Iran US
Noi explozii raportate de Teheran, nave atacate în Ormuz. Blocada...
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
UDMR nu e de acord cu alegerile anticipate. Lorand Turos: „Ar pune...
Donald Trump
SUA verifică dacă Iranul depozitează drone în Cuba. Donald Trump...
Ultimele știri
Debitul Dunării continuă să scadă. Hidrologii estimează un nivel de aproape trei ori sub media lunii iulie
Doi cetăţeni din R Moldova, acuzați de FSB că pregăteau un atac cu drone la Moscova. Un rapper de la Kiev, implicat și el
Prim pas făcut de o organizație pentru desecretizarea ajutoarelor alocate Ucrainei de statul român. Procesul pierdut de Guvern
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Cu cine a fost SURPRINSĂ Andreea Ibacka după divorțul de Cabral, pe o plajă din Mamaia
Fanatik.ro
Ion Oblemenco „fierbe“ pentru Champions League! Câți fani sunt așteptați la duelul dintre Universitatea...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Vine salvarea pentru echipele cu probleme din SuperLiga! Câți bani primesc pe 15 iulie
Adevărul
Motivul pentru care Marian Ceaușescu l-a urmărit pe Ilie Bolojan cu o cușcă pe stradă. Reacția premierului
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
Scene halucinante la casa de marcat. Oana Zamfir, martoră la o discuție ireală: I-aș împușca pe toți
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a luat decizia în privința Argentinei
Pro FM
Jennifer Lopez, moment de divă în balconul hotelului de la Paris. A făcut furori în ținute super decoltate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sam Neill, o viață amoroasă tumultuoasă. Actorul a avut două căsnicii, și-a dat un fiu spre adopție și...
Adevarul
La ce facultate să dai admiterea, dacă vrei un salariu peste medie după absolvire: „Consecințele unei alegeri...
Newsweek
Pensionarii militari și civili au șanse mari să primească înapoi banii din CASS la pensie. Care sunt pașii?
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Ruptură definitivă în familia lui Brad Pitt. Cel mai nou gest al copiilor săi readuce în prim-plan tensiunile...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...