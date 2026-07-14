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Bulgaria se retrage din „Coaliția de Voință”. Rumen Radev: Nu participăm la o inițiativă care insistă să ajute militar Ucraina

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Rumen Radev. Foto: Profimedia
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Prim-ministrul Rumen Radev a declarat că Bulgaria nu are ce căuta în „Coaliția de Voință”, argumentând că țara nu ar trebui să se alăture unui format ai cărui membri susțin continuarea asistenței financiare și militare pentru Ucraina, informează Novinite.

Într-o declarație pentru jurnaliștii bulgari aflați la Paris înaintea tradiționalei parade militare franceze care marchează sărbătoarea națională a țării, Radev a declarat că a primit personal o invitație din partea președintelui francez Emmanuel Macron de a participa la coaliție. Cu toate acestea, el a subliniat că Sofia nu va participa la o inițiativă axată pe furnizarea de sprijin militar suplimentar Kievului.

„Personal, am primit o invitație din partea președintelui Macron de a participa la Coaliția de Voință, dar cred că Bulgaria nu are ce căuta acolo, pentru că nu participăm la o coaliție care insistă asupra continuării ajutorului financiar și militar acordat Ucrainei”, a declarat Radev.

Prim-ministrul a declarat că poziția Bulgariei se bazează pe convingerea că războiul nu poate fi rezolvat printr-o escaladare militară suplimentară. Potrivit acestuia, accentul ar trebui pus în schimb pe eforturile diplomatice care vizează încheierea conflictului.

„Nu oferim o astfel de asistență deoarece cred că soluția la acest conflict nu constă în prelungirea lui prin mijloace militare, ci într-o inițiativă diplomatică puternică care va pune capăt în sfârșit escaladării”, a declarat Radev.

Bulgaria, care participase anterior la reuniunile coaliției, nu a fost reprezentată la întâlnirea din 13 iulie de la Paris.

Comentând noua „coaliție antirachetă” propusă, creată de Ucraina și mai multe țări europene pentru a consolida protecția împotriva rachetelor balistice rusești, Radev a declarat că deciziile de securitate ale Bulgariei ar trebui luate în continuare în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

„Am văzut multe propuneri și idei până acum, dar deciziile se iau într-un alt format. Bulgaria participă activ la toate aceste formate în care se iau decizii”, a afirmat el.

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Editor : Ș.R.

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