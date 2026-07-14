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Social-democrații cer Guvernului „să accepte condițiile puse de PSD” în schimbul votului pentru legile din PNRR

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Partidul Social Democrat a transmis, printr-un comunicat, că nu va mai susține necondiţionat niciuna dintre acţiunile actualului Guvern şi nu va adopta nicio lege trimisă de Executiv în ultimul moment. Social-democrații îi cer lui Ilie Bolojan să accepte amendamentele și observațiile PSD, în schimbul votării unor proiecte. 

PSD subliniază că va acționa precum un partid de opoziție. „Nu vom mai accepta niciun compromis politic care afectează electoratul PSD şi societatea românească în ansamblul ei. ⁠Vom rămâne deschişi dialogului pentru instalarea cât mai rapidă a unui guvern funcţional, în interesul României. Dar nu vom mai susţine necondiţionat niciuna dintre acţiunile actualului guvern demis”, transmite formațiunea. 

Social-democrații anunță că nu vor vota legi care nu țin cont de amendamentele PSD. 

„Nu vom adopta nicio lege trimisă de Guvern în ultimul moment, fără a lăsa Parlamentului o perioadă rezonabilă de dezbatere reală. Pentru salvarea banilor europeni, Guvernul are obligaţia să nu-şi mai încalce propriile termene şi să elaboreze în timp util proiectele de lege, pentru a permite dezbaterea parlamentară şi consultarea reală cu partenerii sociali.

Nu vom vota legi în care nu se ţine cont de amendamentele sau observaţiile PSD. (...) Iar dacă va avea nevoie de votul PSD, va trebui să accepte condițiile puse de PSD pentru protejarea intereselor naționale și ale cetățenilor români”, au mai precizat reprezentanții partidului.

PSD susține că actuala lege a salarizării a fost „croită după viziunea politică îngustă a actualului premier demis, care, în loc să rezolve dezechilibrul din sistemul bugetar, ar putea aduce mai multă inechitate în societatea românească”, motiv pentru care aleșii social-democrați nu o vor vota.

„⁠Nu vom vota o Lege a integrităţii pentru funcţiile publice, prin care incompatibilii din USR urmăresc să îngrădească instituţiile care au demascat problemele de integritate de la vârful propriului partid.

Nu vom vota niciun act normativ care să permită vânzarea companiilor strategice ale României, la prețuri de nimic, pe liste scurte, stabilite în secret, fără consultare publică și fără niciun beneficiu pentru țara noastră”, mai transmite partidul.

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Editor : A.G.

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