Președintele SUA Donald Trump a declarat că administrația sa verifică dacă Teheranul depozitează drone în Cuba și a avertizat că Washingtonul va acționa dacă se confirmă acest lucru, dar nu a oferit nicio dovadă sau detalii despre presupusele arme, informează Euronews.

O problemă analizată de Washington

Întrebat de reporteri, luni, despre un presupus raport al serviciilor de informații care indica posibilitatea ca Iranul să depoziteze drone în Cuba, președintele american a răspuns direct: „Dacă le au, și este foarte posibil să le aibă, ne vom ocupa de asta”. Trump a spus că administrația sa „analizează chiar acum” informațiile.

Președintele nu a furnizat nicio fotografie, documente sau detalii despre numărul, modelul sau amplasarea presupusului echipament. Întrebarea care a declanșat comentariile sale a venit de la un jurnalist care lucra pentru o instituție media aliniată pozițiilor conservatoare, ce a făcut referire la un raport care nu fusese făcut public anterior.

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Președintele a menționat, de asemenea, că secretarul de stat Marco Rubio se afla într-o cameră alăturată la acel moment, ceea ce sugerează că problema se afla deja pe agenda Departamentului de Stat.

Deocamdată, singurul lucru confirmat este că Washingtonul analizează problema, nu că armamentul există sau că acesta reprezintă o amenințare iminentă. Cuba nu a comentat încă afirmațiile președintelui SUA.

În februarie 1962, Washingtonul a impus un embargou financiar și comercial împotriva Cubei, care este încă în vigoare, ca răspuns la curtarea lui Fidel Castro de către Uniunea Sovietică.

În octombrie 1962, Statele Unite au identificat facilități pentru rachete nucleare sovietice în Cuba.

Timp de două săptămâni, lumea a fost cuprinsă de temerile unui război nuclear între superputeri, până când negocierile au pus capăt crizei rachetelor cubaneze.

Mai multe sancțiuni pe o insulă deja sufocată

Cuvintele lui Trump vin într-un moment de presiune crescândă asupra Havanei. Departamentul de Stat a anunțat că sancționează 10 entități legate de Guvernul cubanez parte a ceea ce a descris ca o inițiativă de combatere a „activităților maligne ale regimului cubanez”, printre care Enetec SA și Coreydan SA, care comercializează combustibili, și grupurile de afaceri Gecomex și Gemar.

În iunie, sancțiunile ajunseseră deja la președintele cubanez Miguel Díaz-Canel, la mai mulți membri ai familiei sale și la colonelul Alejandro Castro Espín, fiul fostului președinte Raúl Castro, care se confruntă și cu un rechizitoriu din partea Departamentului de Justiție pentru doborârea în 1996 a două avioane mici pilotate de exilați cubanezi, în care patru persoane au fost ucise.

Pe lângă embargoul de peste șase decenii, administrația a adăugat, de la începutul anului, o blocadă energetică pe care autoritățile cubaneze o leagă de penele de curent suferite la nivel național în acest an, cea mai recentă dintre ele vinerea trecută.

O analiză Axios, citată de mai multe instituții media, susține că regimul cubanez a încorporat peste 300 de drone militare de origine rusă și iraniană din 2023 și că Forțele Armate Revoluționare studiază o posibilă utilizare a acestor sisteme împotriva unor ținte americane, cum ar fi baza navală de la Guantánamo sau instalațiile din Key West.

Raportul în sine avertizează că prezentarea dronelor armate drept mijloace defensive este mai degrabă o denaturare a limbajului decât o doctrină militară standard și subliniază că desfășurarea acestor sisteme a este rezultatul mai multor ani de planificare, nu un răspuns improvizat la tensiunile recente cu Washingtonul.

Editor : Ș.R.