Nicușor Dan va participa pe 15 iulie, la Kiev, la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est. Vizita la Kiev a președintelui României are loc ca urmare a invitației din partea liderului ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Administrația Prezidențială.

Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride.

Participarea Președintelui României la acest summit demonstrează, o dată în plus, solidaritatea României cu Ucraina și susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale a acestui stat, subliniază Administrația Prezidențială.

Cu acest prilej, Președintele Nicușor Dan va reconfirma și angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze, totodată, teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența.

Nu este prima oară când președintele României ajunge în Ucraina. Nicușor Dan a mai fost, anul trecut, la Odesa, tot la un summit organizat în contextul războiului.

Editor : Ș.R.