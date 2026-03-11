Domeniul pentru care Germania oferă salarii de 4.000 de euro, dar nu găsește suficienți angajați

Culegătorii de sparanghel sunt la mare căutare în Germania și Polonia. Salariile pentru aceasta muncă sezonieră depășesc uneori 4.000 de euro pe lună, dar muncitorii sunt greu de găsit.

Criza de pe piața muncii este cauzată de războiul din Ucraina, de unde veneau cei mai mulți culegători de sparanghel. Dar unii bărbați luptă acum pe linia frontului împotriva rușilor, iar alții au plecat în Vest. Situația devine din ce în ce mai dificilă de la an la an, relatează publicația poloneză Fakt.

Fermierii nemți caută muncitori încă din luna decembrie și oferă câștiguri de circa 9.200 de euro pentru trei luni. Puțini oameni sunt însă dispuși să facă aceast muncă grea, chiar dacă sunt plătiți cu mii de euro. Găsirea de muncitori sezonieri pentru acest domeniu este o provocare chiar și pentru fermierii germani și olandezi, care oferă salarii tentante.

Acum, unii fermieri abandonează sparanghelul alb și optează pentru cel verde, care este mai ușor de cules. Unii se gândesc chiar să-și închidă plantațiile.

Pentru germani, sparanghelul nu este doar o delicatesă, ci și o mândrie națională. Deși cultivarea sparanghelului a scăzut în Germania, țara este încă cel mai mare producător din Europa, cu aproximativ 19.800 de hectare. Locuri de muncă pentru culegerea sparanghelului pot fi găsite și în Olanda și Elveția.

În Polonia, câștigurile sunt în funcție de numărul de plante culese. Muncitorii pot câștiga între 1.200 și 1.600 de euro pe lună, în condițiile în care au asigurată cazarea.

În Germania, fermierii oferă și cazare, dar contra unei taxe. Cei mai buni muncitori pot câștiga 16-22 euro net pe oră, potrivit unu anunț de angajare. Adică până la 4.700 de euro pe lună, din care se scade costul cazării.

Nici românii nu mai sunt dispuși să muncească în străinătate, în agricultură, așa cum făceau în trecut.

Tot mai puţini români sunt interesaţi de un loc de muncă în afara ţării, în special acum, când contextul internaţional este tot mai incert. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului şi până acum, număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări, arată un sondaj recent.

Doar 6,3% dintre candidaţii întrebaţi dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ şi că deja au un plan stabilit în acest sens. 21,2% nu au fost fost la fel de fermi, dar au declarat că iau în calcul inclusiv această variantă doar dacă nu îşi vor găsi un job satisfăcător în România. 60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din ţară, iar 12,5% ar fi dispuşi să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote, care să nu presupună relocarea, potrivit sondajului citat de Agerpres.

Transport/logistică, turism şi retail sunt domeniile spre care se orientează românii care au în plan să meargă la muncă în afara ţării. Asigurările sunt un domeniu recent intrat în ierarhie şi, pentru această primă parte a anului, reuşeşte chiar să detroneze angajatori mai mari, precum serviciile, construcţiile, industria alimentară sau agricultura.

