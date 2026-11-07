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Germania se pregătește să aibă o femeie președinte federal. CDU cedează pentru prima dată cea mai înaltă funcție partidului CSU

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The CDU has apparently made its decision: Ilse Aigner is to be the candidate for the Federal President's office and the successor.
Ilse Aigner și actualul președinte., Frank-Walter Steinmeier. Colaj foto: Profimedia
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Din articol
Partidele de coaliție trebuie să convină asupra unei figuri comune Se bucură de un nivel de respect și de recunoaștere care se extinde mult dincolo de rândurile CSU O forță pentru calmarea tensiunilor

Germania se pregătește să aibă o femeie președinte federal. CDU, sub cancelarul Friedrich Merz, cedează pentru prima dată cea mai înaltă funcție partidului CSU, mai mic. Cu bavareza Ilse Aigner, este probabil să se impună un nou stil, comentează rnd.de.

Ilse Aigner, președinta Parlamentului Bavariei, este în cărți să devină prima femeie care va ocupa cea mai înaltă funcție din Germania. Potrivit unor surse din partid, CDU intenționează să aprobe propunerea CSU de a o nominaliza pe femeia de 61 de ani drept candidat comun al Uniunii pentru alegerile prezidențiale. Partenerul de coaliție SPD susține candidatura, iar politicienii din Partidul Verzilor și-au exprimat, de asemenea, sprijinul pentru Aigner.

Nominalizarea ei este așteptată să fie confirmată luni, la o reuniune a conducerii CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz.

Confirmarea ar face ca alegerea ei, pe 30 ianuarie, să fie practic sigură, din partea a aproximativ 1.260 de alegători, în principal membri ai Parlamentului din ambele camere (Bundestag și Bundesrat), împreună cu câțiva reprezentanți ai societății civile.

Ea i-ar succeda apoi lui Frank-Walter Steinmeier (SPD), care este președinte al Republicii Federale din 2017.

Partidele de coaliție trebuie să convină asupra unei figuri comune

Tradiția politică din Germania dictează ca partidele de coaliție să caute să convină asupra unei figuri comune pentru acest rol în mare parte ceremonial, menit să depășească diviziunile partizane și să reprezinte conștiința morală a națiunii.

Actuala coaliție de guvernare este formată din Uniunea Creștin-Democrată/Uniunea Creștin-Socială (CDU/CSU), formată din CDU-ul cancelarului Friedrich Merz și aliatul său bavarez, CSU, precum și din social-democrați (SPD).

Luni, cancelarul și-a exprimat dorința de a alege o femeie ca șef al statului, declarând că va propune un candidat de centru, fără a da nume.

Se bucură de un nivel de respect și de recunoaștere care se extinde mult dincolo de rândurile CSU

Prin urmare, ar putea fi aleasă această politiciană a CSU, ale cărei apariții într-un costum tradițional (dirndl) la Oktoberfest au transformat-o într-o figură familiară în tot landul.

De asemenea, ea se bucură de un nivel de respect și de recunoaștere care se extinde mult dincolo de rândurile CSU.

De săptămâni întregi, partenerul de coaliție SPD a emis numeroase declarații de susținere pentru această fostă ministră a Agriculturii sub Angela Merkel.

Unul dintre liderii regionali ai SPD, Dietmar Woidke (Brandenburg), și-a exprimat în mod clar sprijinul față de ea, descriind-o pentru Politico drept candidata perfectă. „Cunoaște politica germană pe de rost. Este abordabilă. Îi plac oamenii, știe să asculte și să se facă ascultată”, a spus el.

Modul în care a gestionat relația cu grupul parlamentar al AfD din Parlamentul landului Bavaria este considerat atât ferm, cât și politicos.

O forță pentru calmarea tensiunilor

Într-o perioadă de intensă polarizare politică și în contextul în care partidul anti-imigrație și pro-rus AfD a atins o popularitate record în țară, cu aproximativ 28% din intențiile de vot, ea ar putea deveni o forță pentru calmarea tensiunilor.

Ilse Aigner s-a născut în Bavaria, din părinți care conduceau o companie de electricitate.

Tinerețea i-a fost marcată de un cancer: o tumoare de pe spate a trebuit să fie extirpată.

După studii tehnice, a lucrat ca tehnician electrician pentru un producător de elicoptere, înainte de a ocupa numeroase funcții parlamentare și ministeriale, atât la nivel local, cât și federal.

Editor : M.C

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